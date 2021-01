Depression: Ein Placebo unterstützt die Psychotherapie

Da es sich vorwiegend um Frauen mit der Diagnose einer leichten oder mittelgradigen Depression handelte, lässt sich das Ergebnis nicht einfach auf andere Betroffene übertragen. Die Psychologinnen sehen darüber hinaus noch viele offene Fragen: Tritt derselbe Effekt ein, wenn die Patienten nur das Placebo bekommen, aber nicht in Verbindung mit Entspannungsübungen? Und was, wenn die Patienten von Beginn an wissen, dass es sich um ein Scheinmedikament handelt?

Auch das könnte helfen, wie eine ältere Studie nahelegt. Denn der Placebo-Effekt ist keine Einbildung und beschränkt sich auch nicht auf subjektives Erleben. Placebos wirken nachweislich auf den Körper: Die Erwartung, gesund zu werden, setzt körpereigene Opioide frei. Bei Antidepressiva beziffert man den Anteil des Placeboeffekts an der Gesamtwirkung auf bis zu 50 Prozent.