© Tobias Häusler / Easy Sky (Ausschnitt) Aufsuchkarte für Komet 21P | Der Komet 21P/Giacobini-Zinner zieht gerade durch das Sternbild Kassiopeia, das schon hoch über dem Osthorizont zu sehen ist. Mitte August fliegt er an dem Doppelsternhaufen h & chi Persei sowie an dem Herz- und Seelennebel vorbei – die beiden NGC-Nummern auf der Karte. Das könnte ein sehr reizvolles Astrofotomotiv werden.

Es ist wieder Zeit für die Perseiden, der bekannteste Sternschnuppenstrom des Jahres. Immer im August fliegt die Erde durch die zurückgelassene Staubspur des Kometen Swift-Tuttle. Es sind winzige Staubpartikel, die beim Eintritt in die Erdatmosphäre durch ihre extrem hohe Geschwindigkeit von 60 Kilometern pro Sekunde zuerst die Luftmoleküle zum grünlichen Leuchten anregen und danach durch die Luftreibung mit gelblichem Licht verglühen. Am 13. August erreicht der berühmte Sternschnuppenstrom sein Maximum mit etwa 100 Sternschnuppen pro Stunde. Da man allerdings nicht immer jede Stelle des Himmels anschauen kann, sieht man davon nur einen Bruchteil. Alle zwei bis drei Minuten eine Sternschnuppe zu sehen, ist aber sehr gut möglich. Am besten versuchen Sie Ihr Glück in den frühen Morgenstunden. Dann zeigt unser Teil der Erde in Flugrichtung der Umlaufbahn um die Sonne und es treten besonders viele Sternschnuppen auf.

© Gundo Klebsattel (Ausschnitt) Perseidenstrom des Jahres 2015 | Der Perseidenstrom des Jahres 2015 überraschte den Autor in der Nacht vom 12. auf den 13. August mit einem sehr hellen Meteor. Mit einem Weitwinkelobjektiv überwachte er das Himmelsgebiet vom Sommerdreieck, gebildet aus den Sternen Altair, Deneb und Wega, bis zu Kapelle im Sternbild Fuhrmann. Das Bild entstand durch eine Überlagerung der 38 Sekunden belichteten Meteoraufnahme mit einer 67 Sekunden belichteten Aufnahme der Milchstraße.

In den Nächten um den Neumond kommt die Milchstraße besonders gut zur Geltung. Hier befinden sich zahlreiche spektakuläre Beobachtungsobjekte. Das Sternbild Schwan steht schon in der ersten Nachthälfte hoch am Himmel. An seiner Spitze liegt der Doppelstern Albireo. Es ist noch nicht sicher, ob es sich dabei um einen echten physischen Doppelstern oder nur ein optisches Paar handelt. Er zeigt jedoch sehr schön die unterschiedlichen Sternfarben mit einer bläulich weißen und einer gelborangefarbenen Komponente. Albireo stellt im großen Sternbild Schwan dessen Auge dar. Etwas weiter entlang des Halses trifft man auf den Sichelnebel NGC 6888. Der kleine Nebel ist allerdings erst unter sehr dunklem Himmel mit Instrumenten ab mindestens 20 Zentimeter Durchmesser zu sehen. Ein starker Nebelfilter wie UHC oder OIII (gesprochen O-3) hilft hier sehr. Ich würde sogar sagen, er ist absolute Pflicht bei diesem Objekt und entscheidet über sehen und nicht sehen. Ganz in der Nähe liegt der Stern Sadir, der Mittelpunkt des Kreuzes im Schwan. Um Sadir breitet sich ein großer Wasserstoffnebel aus, der so genannte Schmetterlingsnebel. Leider ist er nur auf Kameraaufnahmen zu sehen. Der hellste Stern im Schwan ist Deneb an dessen Schwanzfedern.

© Gerald Wagner (Ausschnitt) Der Schwan im Licht des Wasserstoffs | In dieser wunderschönen Aufnahme zeigt sich das ganze Ausmaß der Wasserstoffnebel im Schwan. Die meisten von ihnen sind aber so leuchtschwach, dass man sie visuell kaum im Teleskop beobachten kann. Auf dem Bild ist oben mittig Deneb zu sehen. Der helle Stern rechts darunter ist Sadir mit dem Schmetterlingsnebel. Rechts unten in der Ecke versteckt sich der kleine Sichelnebel. Das Bild nahm Gerald Wagner in Kolbingen auf.

Gleich neben Deneb befinden sich der Pelikan- und der Nordamerika-Nebel. Das Nebelgebiet ist ziemlich groß und bei sehr dunklem Himmel sogar mit dem Fernglas zu sehen. Unter anderem auch deshalb, weil man durch ein binokulares Fernglas viel entspannter schauen kann als durch ein monokulares Teleskop. Dabei werden durch das beidäugige Sehen mehr Details sichtbar. Leider verdoppelt sich nicht die Wahrnehmung des Lichts. Man nimmt allerdings einen Faktor von etwa 1,5 an, um den unser Gehirn das einfallende Licht kombinieren kann.

Viele Amateurastronomen benutzen daher einen so genannten Binokularansatz am Teleskop, um beidäugig beobachten zu können. Dabei wird das Licht für beide Augen aufgespalten. Dadurch und durch das zusätzliche Glas im Strahlengang wird das Bild deutlich dunkler. Deshalb eignen sich Binokularansätze gut für helle und kompakte Objekte, aber weniger für leuchtschwache, großflächige Nebel.