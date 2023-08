Planetenforschung: Auf Saturn stürmt es gewaltig

Die meisten Menschen kennen den eindrucksvollen Großen Roten Fleck auf dem Planeten Jupiter – ein Sturm, der einen Durchmesser von ungefähr 16 000 Kilometern hat und seit mindestens 200 Jahren sein Unwesen auf der Oberfläche treibt. Doch auch der benachbarte Gasriese Saturn bleibt von Stürmen, die so groß werden können wie die Erde, nicht verschont. Das zeigt eine neue Studie, die in der Fachzeitschrift »Science Advances« publiziert wurde.

Die Forschungsgruppe um Cheng Li von der University of California in Berkeley und der University of Michigan in Ann Arbor untersuchte dazu die Emissionen von Saturn. Beobachtungen im Radiobereich des elektromagnetischen Spektrums sind hier besonders relevant, da man so durch die Dunst- und Wolkenschichten von Saturn blicken kann. So sieht man mehr davon, was sich in der Gasatmosphäre abspielt. Außerdem ist es erst dadurch möglich, die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre und die chemischen Prozesse zu charakterisieren, die sich in ihr ereignen. Phänomene wie Wolkenentstehung und Konvektion lassen sich durch Beobachtungen im Radiobereich besser verstehen.

© R.J. Sault and Imke de Pater (Ausschnitt) Saturn im Blick des VLA | Dieses ungewöhnliche Bild des Planeten Saturn wurde mit dem Very Large Array in New Mexico im Bereich der Radiowellen bei Wellenlängen von 2 und 3,5 Zentimetern aufgenommen. Es erlaubt Einblicke in tiefere Atmosphärenschichten des Ringplaneten: Die auffällig helle Zone auf der Nordhalbkugel ist eine Region mit geringerem Gehalt an Ammoniak, was auf einen starken Sturm im Jahr 2011 zurückzuführen ist.

Die so genannten Megastürme auf Saturn, die bereits seit 1876 beobachtet werden, ereignen sich alle 20 bis 30 Jahre und erzeugen Turbulenzen in der Atmosphäre des Planeten. Der letzte seiner Art fand 2010 statt, gerade als die Sonde Cassini der NASA den Gasriesen beobachtete und so detaillierte Daten des Geschehnisses sammeln konnte. Zwar ähneln die Megastürme in manchen Aspekten den Wirbelstürmen auf der Erde, dennoch sind sie nicht nur durch ihre Größe kaum damit zu vergleichen. Wir wissen zum Beispiel, dass irdische Stürme ihre Energie aus den umliegenden warmen Meeren beziehen, doch wie sie auf Saturn entstehen, bleibt vorerst ungeklärt. Außerdem wurde bei dem Megasturm von 2010 etwas Merkwürdiges und Unerwartetes entdeckt, nämlich ein so genannter Dehydrationseffekt. In anderen Worten: Durch die Stürme werden kondensierbare Dämpfe abgebaut.