Mathematische Unterhaltungen: Geometrie aus der Ich-Perspektive

Die Unendlichkeit als ferner Punkt

Das Problem mit dem nicht existierenden Schnittpunkt zweier Parallelen erledigen die projektiven Geometer auf eine typisch mathematische Weise: Sie beschließen, dass es ihn gibt, nennen ihn aus einleuchtenden Gründen einen unendlich fernen Punkt, vergewissern sich, dass dieser Beschluss nicht auf irgendwelche Widersprüche führt – und dann gibt es diesen Schnittpunkt eben, als abstrakten Gegenstand mit gewissen Eigenschaften. Die Idee ist etwas gewöhnungsbedürftig; aber von einem formalen Standpunkt aus betrachtet ist das Konzept vom unendlich fernen Punkt nur geringfügig weiter von der anschaulichen Realität abgehoben als das Konzept des gewöhnlichen Punkts. So etwas Ausdehnungsloses trifft man ja in der Wirklichkeit auch nicht an.

Alle Geraden, die zu ein und derselben Geraden parallel sind, treffen sich in demselben unendlich fernen Punkt. Der entspricht in der perspektivischen Zeichnung einem Fluchtpunkt. Und alle unendlich fernen Punkte zusammen bilden die unendlich ferne Gerade oder kurz Ferngerade. In perspektivischen Bildern tritt sie als Fluchtgerade auf. Fügt man diese Elemente zur gewöhnlichen euklidischen Ebene hinzu, erhält man die projektive Ebene. In ihr sind Punkte und Geraden so perfekt gleichberechtigt, dass man in jeder Aussage über sie die Wörter »Punkt« und »Gerade« vertauschen kann. Nach der Vertauschung ist der Satz so wahr wie zuvor. Das ist das berühmte Dualitätsprinzip.

© Immo Diener (Ausschnitt) Satz von Pappus | Wenn die Ecken eines Sechsecks abwechselnd auf zwei Geraden (blau gestrichelt) liegen, dann liegen die Schnittpunkte gegenüberliegender Seiten in einer gemeinsamen Geraden (rote Strichpunkte).

Neben der Vertauschung sind ein paar sprachliche Anpassungen angesagt. Die duale Version von »drei Punkte liegen auf einer Geraden« wäre »drei Geraden liegen auf einem Punkt«, was man nicht unmittelbar als »drei Geraden gehen durch einen Punkt« versteht. Gegen die Verwirrung helfen »geschlechtsneutrale« Bezeichnungen. Zum Beispiel würde das obige Aussagenpaar lauten: »Drei Punkte inzidieren mit einer Geraden« und »drei Geraden inzidieren mit einem Punkt.«