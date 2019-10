Kosmologie: Quantenschaum könnte Raumzeit stabilisieren

Eine lang vergessene Idee könnte dabei helfen, Teilchenphysik und Kosmologie miteinander in Einklang zu bringen. Ihr zufolge ähnelt die Raumzeit bei genauester Betrachtung einem blubbernden Schaum aus unvorstellbar kleinen Seifenblasen, die mal rasant expandieren und mal rapide schrumpfen. Das zumindest vermutet der Theoretiker Steven Carlip von der University of California in Davis in einem aktuellen Paper, das im renommierten Fachmagazin »Physical Review Letters« erschienen ist.

Carlip will damit einen eklatanten Widerspruch zwischen Teilchenphysik und Kosmologie aus der Welt schaffen. Die beiden Disziplinen sind an und für sich sehr erfolgreich darin, die Wirklichkeit zu modellieren. Die Teilchenphysik wird diesem Anspruch im Bereich des Allerkleinsten gerecht, die Kosmologie nimmt sich die größten Strukturen im Universum vor. Doch dort, wo die beiden Weltmodelle miteinander in Kontakt geraten, knirscht es: Ihre Prognosen für den luftleeren Raum wollen partout nicht zusammenpassen.

Der Teilchenphysik zufolge ist dieses Vakuum gefüllt mit Energiefeldern wie dem berühmten Higgs-Feld, das Teilchen eine Masse gibt. Auch müssten dort zu jeder Zeit Paare aus »virtuellen« Teilchen aufploppen, die sich nach Sekundenbruchteilen wieder gegenseitig auslöschen. Das alles sollte das Vakuum mit einer enormen Energie füllen, die sich kosmologisch bemerkbar machen müsste.

Die Beobachtungen von Astrophysikern passen aber überhaupt nicht zu dieser Prognose: Zwar sehen Fachleute im Weltall eine Kraft am Werk, die scheinbar im Vakuum verankert ist und den Kosmos immer schneller expandieren lässt. Diese »Dunkle Energie« ist allerdings sehr viel schwächer als das, was Wissenschaftler auf Basis der Teilchenphysik erwarten würden. Zwischen Mikrokosmos-Prognose und Kosmologie-Realität klaffen sage und schreibe 120 Größenordnungen. Es handle sich daher um die »mieseste theoretische Vorhersage in der Geschichte der Physik«, witzeln Experten in einem Lehrbuch der Kosmologie.