Astrophysik: Rekord-Explosion lüftet Geheimnis der Gammablitze

Die Major Atmospheric Gamma-Ray Imaging Cherenkov Telescopes sind auf besonders energiereiche Gammastrahlung spezialisiert. Experten sprechen vom Teraelektronvolt-Bereich, gemeint sind Lichtteilchen mit einer Energie von rund einer Billion Elektronvolt. Diese TeV-Strahlung entsteht in erster Linie an extremen Orten, an denen Teilchen auf gewaltige Geschwindigkeiten beschleunigt werden. Beispiele sind die Überreste von Supernova-Explosionen und die Kernregion mancher Galaxien, in denen Schwarze Löcher Materie wild umherschleudern.

Lücke im obersten Bereich der Energieskala

Eigentlich müssten auch Gammastrahlenausbrüche TeV-Strahlung freisetzen. Bisher hatten irdische Instrumente hier jedoch nur weniger energiereiche Gammastrahlung mit einigen Milliarden Elektronvolt nachgewiesen, Forscher sprechen von Gigaelektronvolt- oder GeV-Strahlung. Weder MAGIC noch ein anderes Teleskop war bisher im obersten Bereich der Energieskala fündig geworden.

Bis zum 14. Januar 2019: Die beiden MAGIC-Teleskope sind so montiert, dass sie trotz ihres Gewichts von jeweils 64 Tonnen in kürzester Zeit auf neue Himmelsobjekte schwenken können. So hatten sie GRB190114C nur 27 Sekunden nach dem ersten Alarm im Blick. 20 Minuten lang konnten die Spiegelteleskope seine Strahlung registrieren – wenn auch nur über einen Umweg: Kein Gammaphoton schafft es bis zum Erdboden, die Lufthülle ist für Gammastrahlung ein undurchdringlicher Schild.

Laden... © Sergi Luque/Espai Astronomic (Ausschnitt) MAGIC | Die beiden MAGIC-Teleskope stehen auf La Palma. Sie können schnell ihre Blickrichtung ändern und unter anderem das Licht von Gammastrahlenausbrüchen nachweisen.

Stattdessen verwendet MAGIC die Atmosphäre selbst als Detektor. Seine Kameras registrieren ultrakurze Lichtblitze, die entstehen, wenn ein Gammaphoton in der Atmosphäre absorbiert wird. Diese Tscherenkow-Lichtblitze sind zu schwach und mit einer Dauer von wenigen Sekundenbruchteilen zu kurz für das menschliche Auge. Aber mit Hilfe der MAGIC-Teleskope kann man sie nachweisen – und mit ihrer Hilfe die Eigenschaften des Gammalichtteilchens rekonstruieren.

Für MAGICs Elektronik leuchtete GRB190114C einige Minuten lang heller als jede andere Gammaquelle am Himmel. Und die Physiker fanden in ihren Messdaten eindeutige Spuren von Lichtteilchen mit Energien zwischen 0,1 und 1 TeV.

Das wirft jedoch die Frage auf, wie genau Gammastrahlung in GRBs überhaupt entsteht. Bisher gibt es nur Belege für einen einzigen physikalischen Prozess: Demnach entsteht die Strahlung, wenn sich freie Elektronen auf gekrümmten Bahnen durch Magnetfelder bewegen. Diese Synchrotronstrahlung wurde zuerst an kreisrunden Teilchenbeschleunigern entdeckt, mittlerweile ist sie eine Art Allzweckwaffe zur Erklärung energiereicher Strahlung aus dem Weltall – schließlich sind Magnetfelder und geladene Teilchen dort in vielen Regionen allgegenwärtig.