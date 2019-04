Gehirn-Computer-Schnittstellen: Rückt das Sprechen per Gedankenkraft näher?

Ob Schlaganfall, ALS oder ein anderes neurologisches Leiden – manche Erkrankungen rauben Menschen die Fähigkeit zu sprechen. Wissenschaftler suchen schon lange nach Mitteln und Wegen, den Betroffenen ihre Stimme zurückzugeben. Im besten Fall, da sind sich viele einig, liest ein Gerät das, was jemand sagen möchte, direkt aus dem Gehirn aus und wandelt es anschließend in gesprochene Sprache um.

Einen Schritt weiter bei der Entwicklung einer solchen Gehirn-Computer-Schnittstelle ist nun ein Team um Edward Chang von der University of California in San Francisco gekommen. Die Forscher zeichneten zunächst die Hirnaktivität von fünf Epilepsiepatienten mittels so genannter Elektrokortikografie auf, während diese verschiedene Sätze vor sich hin sprachen. Das Messverfahren funktioniert über Elektroden, die im Rahmen einer OP direkt auf der Hirnrinde angebracht werden. Bei Epilepsiepatienten kommt es in der Regel zum Einsatz, wenn Ärzte herausfinden wollen, welche Hirnareale genau für die Anfälle der Betroffenen verantwortlich sind – was sie zu guten Kandidaten für neurowissenschaftliche Studien macht.

In einem zweitstufigen Prozess wandelte ein künstliches neuronales Netz die Hirnsignale der Probanden zunächst in Repräsentationen jener Bewegungen um, die die verschiedenen Bestandteile des Sprechapparats wie Lippen, Zunge, Kiefer und Kehlkopf beim Formulieren von Sätzen üblicherweise vollführen. Ein zweiter Algorithmus übersetzte diese Bewegungen dann schließlich wieder in gesprochene Sätze. Die Qualität der Sprachausgabe war immerhin so gut, dass Versuchspersonen, die die Wissenschaftler im Internet rekrutierten, den Inhalt der Sätze verstehen konnten, wie die Autoren im Fachmagazin »Nature« berichten.