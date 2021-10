Schlafstörungen: Schwere Decken für guten Schlaf?

In Schweden scheinen Gewichtsdecken bereits bekannter zu sein als in Deutschland: Jedes Jahr werden einer Forschungsgruppe zufolge in Stockholm etwa 2700 solcher Oberbetten für Erwachsene verschrieben, die sich in psychiatrischer Behandlung befinden. Auch viele Altersheime probieren die Produkte dort offenbar aus.

Körperlicher Druck hilft gegen Angst

Der Grund für die Wirkung soll tiefe Druckstimulation (vom englischen deep (touch) pressure stimulation) sein, also ein großflächiger und statischer Druckreiz auf den gesamten Körper. Der Begriff geht auf die US-Amerikanerin Temple Grandin zurück. Die Autistin kämpfte lange mit Angstzuständen und Nervosität und hatte große Probleme, wenn andere sie sanft berühren wollten. Fester Druck dagegen schien sie zu entspannen. Einen ähnlich beruhigenden Effekt beobachtete sie bei Rindern, die in der Warteschlange vor einer tierärztlichen Untersuchung in einem metallenen Gang von den Seiten stark eingeengt wurden.

Angesichts dieser Erkenntnis entwickelte Grandin in den 1960er Jahren für sich selbst eine Maschine, in der sie durch zwei gepolsterte Platten entlang der Körperseiten fest zusammenpresst wurde. Nur 10 bis 15 Minuten in der Maschine minderten ihre Angst für bis zu 45 bis 60 Minuten, berichtete sie. Nach und nach gewöhnte sie sich an das Gefühl des Drucks auf ihrem Körper, so dass sie schließlich auch Berührungen anderer Menschen aushalten konnte.