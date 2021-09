Interozeption: Signale aus dem Körperinneren

Viele Forschende vermuten heute, dass das Gehirn ständig innere und äußere Reize miteinander abgleicht und daraus eine Annahme über die aktuelle Situation ableitet. Die muss nicht unbedingt korrekt sein. Vielleicht rast das Herz nicht wegen einer Gefahr, sondern weil man gerade die Treppe hochgestiegen ist. Dass sich der Magen flau anfühlt, kann bedeuten, dass jemand Hunger hat, oder auch, dass die Person nervös ist. Irgendwann merkt das Gehirn, ob es richtiglag. Falls nicht, passt es die Hypothese an, damit sich der Fehler in Zukunft nicht wiederholt.

Diese Theorie firmiert unter dem Namen »prädiktive Codierung«, im englischen Original: »predictive coding«. Das menschliche Hirn funktioniert demnach ähnlich wie eine lernfähige Software, die man mit Hunderttausenden von Fotos füttert und die später auf neuen Bildern erkennt, ob ein vierbeiniges Ding ein Tisch ist oder eine Katze. Je fehlerfreier das klappt – je geringer also der Vorhersagefehler –, desto besser.

»Menschen mit einer Panikstörung reagieren besonders sensibel auf potenziell Angst auslösende körperliche Stimuli«

(Thomas Forkmann, Psychologe)

Welche Folgen eine Fehlinterpretation körperlicher Signale haben kann, wird beispielsweise bei der Panikstörung sichtbar. »Die Betroffenen nehmen eine körperliche Veränderung wahr – einen Anstieg der Herzrate, ein Kribbeln in den Gliedmaßen –, finden aber keine plausible Erklärung dafür«, erläutert Thomas Forkmann, Professor für Klinische Psychologie an der Universität Duisburg-Essen. »Sie deuten das dann als Hinweis auf ein bedrohliches körperliches Problem. Das ist der Einstieg in einen Teufelskreis: Sie bekommen Angst, ihr Herz schlägt noch schneller, der Magen verkrampft, sie beginnen zu schwitzen. All das befördert ihre ursprüngliche Einschätzung, dass etwas nicht stimmt.«

Die Reaktion steigert sich in kurzer Zeit zu einer Panikattacke. »Das ist so unangenehm, dass die Betroffenen in Zukunft noch stärker in ihren Körper hineinhorchen und damit die Gefahr einer weiteren Attacke steigt«, sagt Forkmann. Allerdings sei es nicht so, dass Menschen mit einer Panikstörung generell eine besonders gute Interozeptionsfähigkeit hätten. »Sie reagieren besonders sensibel auf potenziell Angst auslösende körperliche Stimuli.« In einer kognitiven Verhaltenstherapie lernen die Betroffenen, die Fehlinterpretation der inneren Signale zu korrigieren – etwa, indem sie die Attacken nicht länger vermeiden, sondern sie geschehen lassen, ohne sich abzulenken. »Sie lernen so, dass die Empfindungen zwar unangenehm sind, aber eben nicht gefährlich«, erklärt Forkmann.

»Es gibt Menschen, die bei interozeptiven Wahrnehmungstests eher schlecht abschneiden und dennoch felsenfest davon überzeugt sind, ihren Körper korrekt zu fühlen«

(Beate Herbert, Psychologin)

Die Interozeption hat verschiedene Facetten. Die Akkuranz ist eine davon; sie lässt sich objektiv messen, zum Beispiel mit Herzschlag-Tests oder mit Methoden, die das Völlegefühl des Magens manipulieren. Daneben gibt es die interozeptive Bewusstheit: eine Vorstellung davon zu haben, wie gut wir darin sind, die Signale aus unserem Körperinneren zu erfassen. Sie weicht mitunter stark von der Realität ab: »Es gibt Menschen, die bei interozeptiven Wahrnehmungstests eher schlecht abschneiden und dennoch felsenfest davon überzeugt sind, ihren Körper korrekt zu fühlen«, berichtet Beate Herbert. Diese Diskrepanz zwischen subjektivem und objektivem Interozeptionsvermögen ist eine Art Maß für den Vorhersagefehler: Wir glauben, etwas in unserem Körper wahrzunehmen, was aber in dieser Form gar nicht vorhanden ist.

Zudem unterscheiden Menschen sich darin, wie sie die wahrgenommenen Körpersignale gefühlsmäßig bewerten, etwa ob man auf jedes Zusammenkrampfen des Magens ängstlich reagieren oder ob es einfach zur Kenntnis nehmen, ohne sich davon weiter beeinflussen zu lassen. Störungen der Interozeption können jede Dimension betreffen. »Wie diese Facetten bei unterschiedlichen psychischen Erkrankungen zusammenspielen, weiß man noch nicht genau«, sagt Beate Herbert. »Das ist Gegenstand der aktuellen Forschung.«