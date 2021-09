Körpergeruch: Es riecht nach Gefahr

Der Atem von Scharlach-Patienten stinkt faulig, der Stuhl von Cholera-Kranken süßlich; bei Typhus erinnern die Körperausdünstungen an frisch gebackenes Brot, bei Gelbfieber an Fleisch. Dass sich manche Krankheiten durch charakteristische Gerüche bemerkbar machen, wissen Ärzte schon seit Langem. Solch Ausdünstigen lassen sich sogar zu diagnostischen Zwecken nutzen. Schon kurz nach Beginn der Corona-Pandemie kamen Forschende auf die Idee, Hundenasen als Schnelltests einzusetzen. In einer Studie der Tierärztlichen Hochschule Hannover gelang es Hunden, die auf den Covid-Krankheitsgeruch trainiert waren, mehr als 82 Prozent der virenbelasteten Speichelproben zu identifizieren.

Viele Tiere erkennen ihre kranken Artgenossen am Geruch und meiden sie daraufhin. Der kanadische Psychologe Mark Schaller hat für Verhaltensweisen wie diese den Begriff »behaviorales Immunsystem« geprägt. Ihm zufolge ist es eine wichtige erste Verteidigungslinie gegen Viren, Bakterien und Parasiten: Wer Abstand hält, läuft weniger Gefahr, sich selbst anzustecken.

Doch gibt es das bei Menschen auch? Eine schwedische Forschungsgruppe vom Karolinska-Institut in Stockholm wollte diese Frage mit Hilfe einer Substanz namens Lipopolysaccharid (LPS) beantworten. 50 milliardstel Gramm von dieser Verbindung bekamen acht gesunde Freiwillige in die Vene gespritzt.

Die Versuchspersonen hatten sich auf das Experiment gut vorbereitet: Sie hatten ausgiebig geschlafen, geduscht und sich gründlich mit unparfümierter Flüssigseife gereinigt. Dann zogen sie frische, eng anliegende T-Shirts an. Exakt vier Stunden nach der LPS-Gabe mussten sie die Shirts wieder abgeben. Die Stoffpartien unter den Achseln wurden herausgeschnitten und in Plastikflaschen verstaut. Vier Wochen später fand das Prozedere ein zweites Mal statt. Diesmal enthielt die Spritze jedoch eine Kochsalzlösung, also ein Placebo. Bei einigen Versuchspersonen war die Abfolge umgekehrt; sie erhielten zunächst die Kochsalz-Injektion und vier Wochen später das LPS.