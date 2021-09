Blickkontakt: Die Augen sagen mehr als tausend Worte

Themenwoche »Die Signale des Körpers« Menschen kommunizieren nicht allein mit Worten: Sie senden und empfangen auch viele nonverbale Botschaften. Wie die Signale wirken und was sie tatsächlich bedeuten, schildert diese sechsteilige Serie. Klingt der Charakter eines Menschen in seiner Stimme durch? Offenbart eine Handschrift womöglich mehr, als geschrieben steht? Was passiert beim Blickkontakt? Und welche Rolle spielen verschwitzte T-Shirts in der Liebe? »Spektrum.de« entschlüsselt die Signale des Körpers. Körpersprache : Was Gesten verraten

Darauf deutet auch ein Experiment der Psychologen Shogo Kajimura und Michio Nomura von der Universität Kyoto hin. Ihre Versuchspersonen sollten gleichzeitig ein Video anschauen und zu einem Substantiv passende Verben generieren, zum Beispiel auf »Liste« mit »schreiben« antworten. Die Probanden waren langsamer, wenn die Person im Video sie dabei zu fixieren schien. Schaute sie an der Kamera vorbei, fiel den Teilnehmern das passende Wort schneller ein. Blickkontakt verschlingt offenbar kognitive Ressourcen, folgerten die Autoren, und das selbst dann, wenn die andere Person nur auf einem Bildschirm zu sehen ist.

Blicke koordinieren den Gesprächsfluss

Das liegt vermutlich daran, dass Blicke eine Signalfunktion haben: Sie dienen im Alltag dazu, das Miteinander aufeinander abzustimmen. So zählt beim Plausch nicht nur das Gesagte; wir werten ständig subtile nonverbale Signale aus. Mit Blicken koordinieren wir beispielsweise den Gesprächsfluss. Wir vergewissern uns, dass der andere noch zuhört, suchen nach Hinweisen, ob er uns zustimmt, und klären frühzeitig ohne Worte, wer wann spricht. Wer mit seinem Gesprächsbeitrag fertig ist, schaut den Gesprächspartner an und signalisiert so: Jetzt bist du dran. Während des Sprechens selbst wandert der Blick häufig im Raum herum. In der Regel hat das weder etwas mit Unhöflichkeit noch mit Schüchternheit zu tun. Es spart mentale Kräfte.

Aus der Art, wie Menschen den Blick schweifen lassen, versuchen Forscher auf ihren Charakter zu schließen. Ein Team um den Psychologen John Rauthmann, damals an der Universität Innsbruck, ließ 242 Probanden einen Persönlichkeitsfragebogen zu den fünf großen Dimensionen der Persönlichkeit (»Big Five«) ausfüllen. Anschließend sollten sie am Computer Muster betrachten, die sich bewegten. Dabei verfolgte ein so genannter Eye-Tracker ihre Augenbewegungen.

Augenbewegungen lassen tief blicken

Es zeigte sich: Extravertierte, also gesellige und aktive Menschen, schauten sich mehr im Bild um. Ihr Blick sprang von einer Stelle zur anderen. Neurotischere Zeitgenossen, die zu Ängsten und Grübeleien neigen, verweilten mit den Augen vergleichsweise lange an einer Stelle. Das könnte damit zusammenhängen, dass sie gründlicher abschätzen wollen, ob ein Objekt eine potenzielle Gefahr darstellt, vermuten die Autoren. Ähnlich war es bei Menschen, die in puncto Offenheit für neue Erfahrungen weit vorne lagen. Hier interpretierten die Forscher den ruhenden Blick allerdings als Bereitschaft, sich tiefer mit der Umwelt auseinanderzusetzen. Für die zwei anderen großen Persönlichkeitsdimensionen, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit, fanden sich in dieser Studie keine Zusammenhänge mit dem Blickverhalten.