»Nordeuropäer gestikulieren aus dem Handgelenk, Südeuropäer eher aus Schulter und Ellenbogen«

(Cornelia Müller, Kommunikationswissenschaftlerin)

Südländer reden angeblich besonders viel mit den Händen. Doch das stimmt so nicht: Deutsche und Südeuropäer fuchteln beim Reden gleich viel. Der entscheidende Unterschied: »Südeuropäer neigen zu ausladenderen Gesten«, sagt Cornelia Müller von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Die Professorin für Sprachgebrauch und Multimodale Kommunikation hat die Gestik deutscher und spanischer Sprecher miteinander verglichen: »Nordeuropäer gestikulieren aus dem Handgelenk, Südeuropäer eher aus Schulter und Ellenbogen.« Deswegen spielen sich diese Gesten weiter weg vom Körper auf Kopfhöhe ab, während Deutsche eher verhalten vor der Brust gestikulieren.

Themenwoche »Die Signale des Körpers« Menschen kommunizieren nicht allein mit Worten: Sie senden und empfangen auch viele nonverbale Botschaften. Wie die Signale wirken und was sie tatsächlich bedeuten, schildert diese sechsteilige Serie. Klingt der Charakter eines Menschen in seiner Stimme durch? Offenbart eine Handschrift womöglich mehr, als geschrieben steht? Was passiert beim Blickkontakt? Und welche Rolle spielen verschwitzte T-Shirts in der Liebe? »Spektrum.de« entschlüsselt die Signale des Körpers. Körpersprache : Was Gesten verraten

: Was Gesten verraten Blickkontakt : Die Augen sagen mehr als tausend Worte

: Die Augen sagen mehr als tausend Worte Körpergeruch : Es riecht nach Gefahr

: Es riecht nach Gefahr Interozeption : Signale aus dem Körperinneren

: Signale aus dem Körperinneren Soziale Wahrnehmung : Wie Stimmen wirken

: Wie Stimmen wirken Graphologie: Zwischen den Zeichen lesen

Auch das Gegenüber beeinflusst die Gestik. Unbewusst verhalten wir uns zuweilen wie soziale Chamäleons: Wir lehnen uns nach vorne, wenn die andere Person das tut, oder schlagen wie sie die Beine übereinander. Passt sich jemand in seiner Gestik und Körperhaltung auffallend an, so deutet das auf Sympathie hin.