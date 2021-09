Soziale Wahrnehmung: Wie Stimmen wirken

Eine Bahnreise im Großraumabteil, man blättert durch etwas Gedrucktes oder wischt sich durch Digitales, da ertönt eine gedämpfte Stimme. Der Mensch, zu dem die Stimme gehört, sitzt ein paar Reihen weiter hinten und scheint zu telefonieren. Auch wenn der Inhalt des Gesprächs nicht zu verstehen ist, entsteht vor dem inneren Auge ein Bild der Person: ein Mann mittleren Alters, kompetent, vertrauenswürdig.

Menschen bilden sich in der Regel in Sekundenbruchteilen eine erste Meinung über Fremde. Diese Eindrücke basieren nicht nur auf dem, was sie sehen, sondern auch auf dem Gehörten. Doch auf welche Eigenschaften meinen wir allein anhand der Stimme schließen zu können? Was verleitet uns dazu? Und liegen wir damit in der Regel richtig?

Wie eine Stimme klingt, hängt unter anderem von der Anatomie im Inneren des Halses ab. Ein Ton entsteht, wenn Luft aus den Lungenflügeln durch die Luftröhre in den Hals und dort durch den Kehlkopf strömt: Die beiden Stimmbänder beginnen zu schwingen. Je nach Anspannung der Stimmlippen schwingen diese schneller oder langsamer, dadurch wird der Ton höher oder tiefer. Bei Männern ist der Kehlkopf größer als bei Frauen, die Stimmbänder sind länger, sie schwingen langsamer, der Ton klingt tiefer. Die Grundfrequenz – die Stimmhöhe – liegt für Männer im Durchschnitt bei etwa 120 bis 130 Hertz. Frauen sprechen mit durchschnittlich 200 bis 220 Hertz auf einer deutlich höheren Frequenz. Das legt zwei Schlüsse nahe: Wer die Stimmhöhe einer fremden Person hört, sollte ihr Geschlecht erkennen und ihre Größe in etwa einschätzen können.

Die Klangfarbe: Ein Indiz für die Körpergröße

Und in der Tat: Das Geschlecht lässt sich anhand der Stimmhöhe sehr gut bestimmen. Die Körpergröße allerdings weniger: Versuchspersonen gelingt es zwar ganz passabel, auf die Körpergröße der betreffenden Person zu schließen. Doch das liegt weniger an der Stimmhöhe als vielmehr an den »Formanten«. Dabei handelt es sich um Frequenzbereiche, die im Resonanzraum aus Mund- und Nasennebenhöhlen besonders verstärkt werden und für die Klangfarbe der Stimme sorgen. Mit der Körpergröße hängen diese Formanten stärker zusammen als die Stimmhöhe.