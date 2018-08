Konkret untersuchten die Physiker mit aufwändigen Rechnungen und Computersimulationen, wie das strömende Wasser nahe eines Abflusses auf Störungen reagieren würde. In der Beckensimulation riefen Störungen des Wasserflusses in Strudelnähe charakteristische Wellen hervor, so genannte quasinormale Schwingungsmoden, berichtet das Team.

Diese treten auch in Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie auf, wenn man beschreiben will, wie ein rotierendes Schwarzes Loch nach dem Verschmelzen kleinerer Exemplare hin und her wabert. In Zukunft könnte es Physikern gelingen, diese besonderen Schwingungen in Form von Gravitationswellen nachzuweisen. Bis dahin haben die Laborforscher ein vergleichbares Signal vielleicht schon in einem Wasserbecken beobachtet. Wie genau sie dabei vorgehen müssten, schildern Sam Patrick und seine Kollegen in ihrem Fachaufsatz.