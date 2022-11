Selbstmedikation: Schwerster noch flugfähiger Vogel heilt sich selbst

Wer einmal eine Großtrappe (Otis tarda) in freier Wildbahn gesehen hat, wird sie wahrscheinlich nicht so schnell vergessen. Die Männchen wiegen bis zu 16 Kilogramm und sind bis zu einen Meter hoch. Damit sind Großtrappen die schwersten flugfähigen Vögel der Welt. Im Frühjahr bieten die Hähne eine besondere Show für die nur halb so großen Hennen: Sie legen ihre Flügel um, blähen ihren Kehlsack auf und verwandeln sich in einen tanzenden weißen Federball – Popcorn auf zwei Beinen.

Doch die Großtrappen können noch viel mehr: Die großen Vögel, die häufig von Parasiten und Würmern im Darm geplagt werden, können sich selbst heilen. Wie eine Studie nun zeigt, suchen sie aktiv nach zwei Pflanzen mit Wirkstoffen, die Krankheitserreger abtöten. Sie betreiben also Selbstmedikation.

»Großtrappen suchen zwei Unkrautarten auf, die auch von Menschen in der traditionellen Medizin verwendet werden«, erklärt Koautorin Azucena Gonzalez-Coloma, Forscherin am Institut für Agrarwissenschaften in Madrid. Das Forschungsteam sammelte 623 Exkremente von weiblichen und männlichen Großtrappen, davon 178 während der Paarungszeit im April. Unter dem Mikroskop zählte es die Menge der erkennbaren Überreste von Stängeln, Blättern und Blüten von 90 Pflanzenarten, die bekanntermaßen auf dem Speiseplan der Trappen stehen. Zwei Arten werden von den Großtrappen häufiger gefressen, als auf Grund ihres Vorkommens zu erwarten wäre: Klatschmohn (Papaver rhoeas) und Wegerichblättriger Natternkopf (Echium plantagineum). Die Tiere wählten die beiden Pflanzen vor allem in der Paarungszeit im April aus, wobei Männchen noch mehr davon aßen als Weibchen. »Theoretisch könnten beide Geschlechter von Großtrappen davon profitieren, wenn sie in der Paarungszeit, in der sexuell übertragbare Krankheiten häufig sind, nach Heilpflanzen suchen«, erklärt Azucena Gonzalez-Coloma. »Männchen verwenden sie zudem, um gesünder, kräftiger und attraktiver für Weibchen zu erscheinen.«