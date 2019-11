Merkurtransit: David trifft Goliath

Wer sich anlässlich des Merkurdurchgangs am 11. November 2019 selbst einmal an der Bestimmung des Abstands Erde–Sonne, also der Astronomischen Einheit (AE), versuchen möchte, ist eingeladen, an einem internationalen Projekt mitzuwirken, an dem sich Beobachter an verschiedenen Orten Erde beteiligen. Nähere Informationen hierzu finden Sie hier.

Ihr persönlicher Merkurdurchgang

Am 11. November können Sie Ihr ganz individuelles Himmelsschauspiel beobachten: vom Balkon aus, sofern die Südsicht für die tief stehende Novembersonne ausreicht, auf einem Schulhof, wenn Sie interessierte junge Menschen an dem Ereignis teilhaben lassen wollen, oder in einem Park am Nordrand einer großen Wiese. Nach Sankt Helena brauchen Sie jedenfalls nicht zu reisen. Beachten Sie aber unbedingt, dass für die Beobachtung des Merkurdurchgangs dieselben Sicherheitsmaßnahmen gelten, die auch bei der Sonnenbeobachtung streng einzuhalten sind, um ernste Verletzungen der Augen zu vermeiden.