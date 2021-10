Happy End: Sternleiche hat ihren Planeten nicht geschreddert

Vielleicht hat das Team um Joshua Blackman von der University of Tasmania weit draußen im All die Zukunft unseres Sonnensystems erspäht: Dort, rund 6500 Lichtjahre von uns entfernt, umkreist ein jupiterähnlicher Planet offenbar in aller Ruhe einen Weißen Zwerg. Die besten Zeiten hat dieses Sternsystem damit schon hinter sich, denn Weiße Zwerge stellen das Endstadium der Entwicklung von Sternen wie unserer eigenen Sonne dar. Sie sind somit ausgebrannte Sterne. Blackman und seine Kolleginnen und Kollegen deuten ihren Fund als Indiz dafür, dass zumindest größere Planeten den Todeskampf ihres Zentralgestirns überleben können. Die dazugehörige Studie erscheint im Fachmagazin »Nature«.

Darin schildern die Forscher und Forscherinnen streng genommen eine Nichtentdeckung. Eigentlich hatten sie am Keck-Observatorium nämlich nach einem ganz normalen Stern Ausschau gehalten. Hinweise auf die Existenz des jupiterähnlichen Planeten namens MOA-2010-BLG-477Lb hatten sie bereits im Jahr 2010 in Form einer massearmen Gravitationslinse aufgespürt. Bei einem derartigen Gravitationslinsenereignis passiert ein Himmelskörper – die Linse – eine dahinterliegende, leuchtstarke Quelle. Ist die Linse besonders massereich, können dabei so spektakuläre Effekte wie das Einstein-Kreuz zu Stande kommen, bei dem die Quelle mehrfach am Himmel erscheint. Masseärmere Linsen hingegen verraten sich über die Leuchtkurve der Quelle, die auf charakteristische Art und Weise heller wird, so wie im vorliegenden Fall.

Der jupiterähnliche Planet soll einen Weißen Zwerg umkreisen

Zunächst waren die Forschenden aber davon ausgegangen, dass der potenzielle Exoplanet MOA-2010-BLG-477Lb einen ganz normalen Stern umkreist – und nach diesem suchten sie mit dem Keck-II-Teleskop in den Jahren 2015, 2016 und 2018. Allein: Das leistungsfähige Teleskop konnte keinen derartigen Stern aufstöbern. Auch Braune Zwerge, Schwarze Löcher oder Neutronensterne konnten als Zentralgestirn für den jupiterähnlichen Planeten ausgeschlossen werden – und somit blieb nur noch ein Weißer Zwerg als Kandidat. Diesen konnten sie zwar ebenfalls nicht entdecken, doch ihren Berechnungen zufolge dürfte der Planet mit rund der anderthalbfachen Jupitermasse einen Weißen Zwerg umkreisen, der es auf ungefähr die Hälfte der Sonnenmasse bringt. Die Entfernung zwischen den beiden Himmelskörpern soll wahrscheinlich in etwa das Dreifache der Distanz zwischen Erde und Sonne betragen.