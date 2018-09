Geeignet sind unter anderem Themen aus der Luft- und Raumfahrttechnologie, Physik oder Biologie. Im Herbst 2019 ist der Start der BEXUS-Stratosphärenballons vorgesehen, die zwischen vier und fünf Experimenten in Höhen von bis zu 30 Kilometern tragen können. Auf der Gipfelhöhe verbleiben sie zwei bis fünf Stunden, bevor sie am Fallschirm wieder landen.

Im Frühjahr 2020 ist dann der Start von zwei REXUS-Raketen vom Weltraumzentrum Esrange im nordschwedischen Kiruna geplant. Ein solcher Flug dauert etwa sieben Minuten und erreicht Höhen von bis zu 80 Kilometern. REXUS/BEXUS steht für Raketen- beziehungsweise Ballon-Experimente für Studenten. Für die Teilnahme muss zunächst ein Experimentvorschlag eingereicht werden, worauf eine Vorauswahl erfolgt. Danach werden die ausgewählten Teilnehmer zu einem Workshop beim DLR-Raumfahrtmanagement in Bonn eingeladen, um ihre Experimente vorzustellen. Dabei erfolgt die endgültige Auswahl.

In einer Trainingswoche am DLR in Oberpfaffenhofen erhalten die Studierenden detaillierte Informationen zu Planung und Bau der Experimente und werden logistisch und technisch von diversen Einrichtungen des DLR, der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA sowie anderen Institutionen unterstützt. Weitere Informationen: www.dlr.de/rd/desktopdefault.aspx/tabid-4388/7164_read-10753