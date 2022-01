Supernovae: Letzte Stunden eines Sterns beobachtet

Erstmals ist es Menschen gelungen, das Ende eines Roten Überriesen quasi live zu beobachten: Mit Hilfe des Pan-STARRS- und des Keck-Teleskops auf Hawaii konnte ein Team um Wynn Jacobson-Galán von der University of California in Berkeley die letzten 130 Tage des sterbenden Sterns mitverfolgen: bis hin zu seiner Explosion als Supernova, wie die Beteiligten im »Astrophysical Journal« schreiben.

Wenn der Lebenszyklus von Sternen sich dem kosmischen Ende nähert, beginnen sich die Objekte auszudehnen: Die Kernfusion verlagert sich vom Zentrum zunehmend in die Hülle, was den Kern immer mehr komprimiert. Die starke Strahlung hingegen drückt die äußeren Bereiche weiter ins All. Der Stern bläht sich auf und wird zu einem Roten Riesen oder Überriesen, je nach Masse. Und ein Teil davon explodiert schließlich in Form von Supernovae.

Pan-STARRS entdeckte einen derart zum Untergang verurteilten massereichen Stern erstmals im Sommer 2020 anhand der enormen Lichtenergie, die von dem Roten Überriesen ausging. Das Objekt befindet sich etwa 120 Millionen Lichtjahre entfernt in der Galaxie NGC 5731. Einige Monate später, am 6. September, erhellte schließlich eine Supernova den Himmel. Jacobson-Galán und Co konnten den gewaltigen Lichtblitz schnell detektieren und mit einem Spektrometer des Keck-Observatoriums das Spektrum der energiereichen Explosion aufnehmen, die das Team als Supernova 2020tlf (SN 2020tlf) bezeichnete. Die Daten zeigten direkte Belege für dichtes zirkumstellares Material, das den Stern zum Zeitpunkt der Explosion umgab. Es war wahrscheinlich dasselbe Gas, das Pan-STARRS bereits im Sommer bei einem heftigen Auswurf des roten Überriesensterns aufgenommen hatte.