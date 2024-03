Supraleiter: Neuer Nachweis für Heiligen Gral der Physik dank Quantensensor

Diamantstempelzelle erzeugt Druck und misst Magnetfeld

Genau das ist den Forscherinnen und Forschern nun gelungen, indem sie einen Quantensensor direkt in die Diamantstempelzelle integriert haben, die den nötigen Druck erzeugt. Dafür haben sie so genannte Stickstoff-Fehlstellen-Zentren in den Diamanten eingebracht. Eigentlich handelt es sich bei diesen Fehlstellen um Verunreinigungen im Diamanten mit je einem fehlenden Kohlenstoffatom sowie einem benachbarten Stickstoffatom. Diese Fehlstellen lassen sich als Quantensensoren nutzen, da sie extrem empfindlich auf Veränderungen im äußeren Magnetfeld reagieren – zum Beispiel, wenn in der Diamantstempelzelle ein Supraleiter steckt, der das Magnetfeld aus seinem Inneren verdrängt.

Als Testobjekt diente ein Material namens Cerium Superhydrid, das ab einer Temperatur von 91 Kelvin und bei einem Druck von 137 Gigapascal supraleitend werden sollte. Der Nachweis war erfolgreich: So konnten die Forschenden nicht nur zeigen, dass ihr Quantensensor funktioniert, sondern auch, dass es sich bei Cerium Superhydrid tatsächlich um einen Supraleiter handelt. Eine gleichzeitige Messung des Magnetfeldes sowie der elektrischen Leitfähigkeit derartiger Superhydride ist somit künftig ebenso für andere Materialien möglich.

Die Forschenden gehen davon aus, dass sich ihre Methode noch auf höhere Drücke von bis zu 200 Gigapascal, was etwa dem zweimillionenfachen Atmosphärendruck entspricht, erweitern lassen sollte. Die Quantensensoren können zudem auf Grund ihres hohen räumlichen Auflösungsvermögens Unebenheiten im supraleitenden Material aufspüren. Doch fast am wichtigsten: Die neue Messmethode kann bei künftigen Nachweisen von potenziellen neuen Supraleitern zum Einsatz kommen. Gerade in den zurückliegenden Monaten war das Forschungsfeld der Hochdruck-Supraleiter in Verruf geraten – auf Grund von Plagiatsvorwürfen, unsauberen Analysen sowie zurückgezogenen Arbeiten.