Spätantike Seuche: Tötete die Justinianische Pest wirklich Millionen von Menschen?

Die bisherige Beurteilung der Justinianischen Pest beruht aber vor allem auf Beschreibungen in antiken Texten. Allerdings nur auf einigen wenigen, wie Mordechai und seinen Kollegen bemängeln. Ausführliche Schilderungen bei spätantiken Autoren wie Prokopios von Caesarea interpretierte man als beispielhaft und übertrug sie auch auf andere Regionen, die in den Textquellen gar nicht behandelt wurden. Überhaupt, so fordert die interdisziplinäre Forschergruppe, müssten die spätantiken Textstellen über Epidemien im Gesamtkontext des Werks gedeutet werden. Faktentreue hatte für viele antike Schreiber wenig Priorität. Zahlen- und Mengenangaben beispielsweise sind für die gesamte Antike skeptisch zu beurteilen. Ein Beispiel: Bei Prokopios heißt es, Kaiser Justinian sei die »Verkörperung eines Dämons« und für den Tod unzähliger Menschen verantwortlich – mehr als es Sandkörner auf der Welt gebe. Angaben dieser Art orientierten sich weniger an tatsächlichen Zahlen als an dem Ziel, den Kaiser in ein schlechtes Licht zu rücken.

Demgegenüber verzeichneten Mordechai und sein Team in den Texten oft Hinweise auf Naturkatastrophen wie Erdbeben, deutlich mehr als auf die Justinianische Pest. »Dabei geht man davon aus, dass seismische Ereignisse als viel gewöhnlicher wahrgenommen wurden und weniger tödlich waren als Ausbrüche der Justinianischen Pest – trotzdem haben die Autoren der Spätantike und danach den Erdbeben Aufmerksamkeit geschenkt«, schreiben die Forscher. Hätten 200 Jahre lang immer wieder Pestwellen die spätantike Welt erschüttert, hätte die Pest dann nicht häufiger erwähnt sein müssen? Das Gegenteil sei jedoch der Fall: »Prokopios, der Autor der einflussreichsten Textstelle zur Justinianischen Pest, behandelt sie in weniger als einem Prozent seines Werks«, so Mordechai und sein Team.