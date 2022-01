Veranstaltungstipp : Treffen des Arbeitskreises Meteore vom 11. bis 13. März

Der Arbeitskreis Meteore (AKM) lädt alle Interessenten am Themengebiet Meteore und atmosphärische Erscheinungen herzlich zum diesjährigen AKM-Treffen vom 11. bis 13. März 2022 in der Jugendherberge in Bad Kissingen ein.