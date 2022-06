Trilobiten: Die gepanzerten Urzeittiere pflanzten sich mit Greifgliedern fort

Exklusive Übersetzung aus

Die Trilobiten bildeten eine der erfolgreichsten Klassen im Tierreich. Die gepanzerten, käferartigen Gliederfüßer, die nach ihrem charakteristischen in drei Lobi (»Lappen«) unterteilten Körper benannt sind, gehörten zu den ersten Lebewesen mit einem hartschaligen Körperbau. Sie entstanden vor etwa 520 Millionen Jahren. Fossilien belegen, dass sie fast 300 Millionen Jahre lang in den Ozeanen der Erde umherstreiften. Bis heute haben Paläontologinnen und Paläontologen über 20 000 Arten identifiziert, die über sehr unterschiedlich geformte Körperteile wie Platten, Antennen und Stacheln verfügten. Russell Bicknell von der australischen University of New England beschreibt die ausgestorbenen Gliederfüßer als gutes Beispiel dafür, welche diversen und bisweilen überraschenden Wege evolutionäre Prozesse durchlaufen. Salopp formuliert: »Evolution, geh doch nach Hause, du bist betrunken«, scherzt der Paläobiologe.

Trotz der vielfältigen und reichen Überlieferung an Fossilien ließ sich bislang aber nicht feststellen, wie sich Trilobiten fortpflanzten. Eine außergewöhnliche Versteinerung hat nun die Datenlage verändert: Fachleute haben damit erstmals Hinweise auf die Anatomie der Fortpflanzungsorgane gefunden. Offenbar verfügten die urzeitlichen Meeresbewohner über Extremitäten zum Greifen, mit denen ein männlicher Trilobit das Weibchen während der Paarung festhalten konnte.

Grundsätzlich ist es schwierig, bei ausgestorbenen Tieren den Fortpflanzungsvorgang zu rekonstruieren– vor allem wenn es sich um Wirbellose handelt. »Das Fortpflanzungsverhalten zu erforschen, ist schwierig, weil dazu oft nichts die Zeiten überdauert hat«, sagt die Paläontologin Sarah Losso von der Harvard University – zusammen mit Javier Ortega-Hernández, der ebenfalls an der Harvard University tätig ist, hat sie das neue Fossil in der Fachzeitschrift »Geology« veröffentlicht. Einige Körperteile der Trilobiten wie Beine, Antennen oder die Fortpflanzungsorgane haben aus weichem Gewebe bestanden; sie fossilisierten deshalb nur selten. Dass die Lebewesen aber tatsächlich Beine hatten, schließen Paläontologen aus Art Gelenkpfannen in den Außenschalen einiger Arten oder aus Abdrücken in den Fossilien. Doch von Paarungsorganen hatten sich bisher keine Spuren finden lassen.