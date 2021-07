Verhaltensökonomie: Spendierfreude zahlt sich aus

Man ahnt es natürlich: Wenn der Wirt eine Runde Schnaps ausgibt, spekuliert er darauf, dass sich die Gäste ähnlich großzügig zeigen werden. Und die Rechnung geht tatsächlich auf, wie deutsche Forscher bei Feldexperimenten beobachtet haben. Restaurantbesucher geben mehr Trinkgeld, wenn sie zuvor Freigetränke bekommen haben, berichten Frederic Hilkenmeier und sein Kollege Sascha Hoffmann von der Hochschule Fresenius in Hamburg.

In zwei norddeutschen Restaurants ließen die Psychologen Hunderte von Restaurantgästen in den Genuss von freien Getränken kommen – teils während des Essens, teils mit der Rechnung, teils erst nach dem Bezahlen. Beim Griechen bekamen rund 400 Tische Ouzo aufs Haus, und in einem deutschen Restaurant durften sich mehr als 200 Tische über einen kostenlosen Umtrunk freuen. Wie erwartet revanchierten sich die Gäste.

Beim Griechen gaben sie im Mittel etwa 8 Prozent Trinkgeld, entsprechend dem in Deutschland üblichen Satz von fünf bis zehn Prozent. Es waren aber nur 7,1 Prozent, wenn der Ouzo erst nach beglichener Rechnung serviert wurde. Ein kostenloser Ouzo zum Essen steigerte das Trinkgeld auf 7,8 Prozent der Zeche. Kam er erst mit der Rechnung, waren es schon 8,6 Prozent. In einem Lokal mit traditioneller deutscher Küche zahlten die Gäste im Schnitt sogar 8,8 Prozent, wenn mit der Rechnung ein Freigetränk kredenzt wurde.

Unter dieser Bedingung fühlten sich die Gäste wohl zu einem großzügigen Trinkgeld verpflichtet, erklärt Studienautor Hilkenmeier in einer Pressemitteilung. Dahinter stecke das Prinzip der »Reziprozität«: Wer Großzügigkeit erfahre, wolle sich ebenso erweisen – das gebieten die sozialen Normen. »Kellnerinnen und Kellner könnten ihren Lohn deutlich steigern, wenn sie ihren Kunden kleine Geschenke machen«, schreiben die Autoren. Es müsse kein Alkohol sein, auch eine kleine Süßigkeit tue ihren Dienst.