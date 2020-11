Nachsichtigkeit: Verzeihen ist gut für die Psyche

»Allerdings ging es hier nur um religiös oder spirituell motiviertes Verzeihen«, kommentiert der Psychologe Mathias Allemand von der Universität Zürich, der nicht an der Studie beteiligt war. »So bleibt unklar, welche Rolle das Verzeihen an sich spielt und was vielleicht auf die generelle Religiosität oder Spiritualität der Teilnehmenden zurückzuführen ist.«

Die Untersuchung spricht für die Wirksamkeit von therapeutischen Interventionen, bei denen Vergebung oder Versöhnung eine Rolle spielen. Wichtig dabei sei jedoch, Verzeihen stets nur als eine mögliche Strategie im Umgang mit Kränkungen und Verletzungen zu betrachten – und es nicht als Ziel zu definieren, so Allemand. »Verzeihen kann Vorteile haben, aber auch Nachteile. Wenn Menschen glauben, immer alles vergeben zu müssen, etwa aus religiösen Gründen, kann das kontraproduktiv sein und Druck aufbauen. Sich dagegen mit dem Thema auseinanderzusetzen und die verschiedenen Optionen abzuwägen, kann die Selbstreflexion fördern und daher auch bei der Bewältigung von erlebtem Unrecht helfen.«