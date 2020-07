Resilienz: Wer wächst an Krisen?

Einen »positiven Bewertungsstil«, kurz PAS, nennen Kalisch und sein Team diesen Resilienzfaktor. Neurobiologisch könne das bedeuten, dass Teile des Gehirns, die für Angst- und Stressantworten zuständig sind, nur so weit aktiviert werden, wie es nötig ist, um einer Gefahr zu begegnen. »Die Aktivierung der Hirnschaltkreise, die die positiven Informationen verarbeiten, sorgen dann dafür, dass die Angst- und Stressantwort rechtzeitig gehemmt wird und nicht zu stark ausfällt«, erklärt Kalisch. Das sei jedoch nur eine Vermutung.

»Das Erleben von Krisen kann den Menschen widerstandsfähiger machen« (Leonie Ascone Michelis)

Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen um den Psychologen Mark Seery von der University at Buffalo in New York fanden zudem heraus, dass Menschen, die in ihrer Vergangenheit einer moderaten Anzahl negativer Lebensereignisse ausgesetzt waren, in ihrem Leben zufriedener waren und im Labor weniger auf Stressimpulse reagieren. »Das Erleben von Krisen kann den Menschen widerstandsfähiger machen«, bestätigt die Psychologin und Neurowissenschaftlerin Leonie Ascone Michelis von der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf (UKE). Vorausgesetzt man setze sich aktiv mit den Krisen auseinander und stelle sich die Frage: Was tut mir trotz schwieriger Umstände jetzt gut, was kann ich für mich selbst konkret tun?

Wichtig sei zudem, Ängste und Sorgen nicht zu verdrängen, sondern sich hierüber mit anderen auszutauschen. In Bezug auf Corona vermutet die Psychologin einen kulturellen Unterschied, durch den die Menschen hier zu Lande psychisch besonders stark unter der Pandemie leiden würden: »Die westliche Kultur neigt eher dazu, die Themen Leid, Krankheit und Tod auszuklammern«, meint Michelis. Die Bilder aus Italien erschreckten viele daher umso mehr. Sie rät deshalb, Krankheit und Tod als Teil des Menschseins zu akzeptieren, statt sich in exzessives Grübeln hineinzusteigern.

Kann man Resilienz lernen?

Müssen wir also nur optimistisch sein, lernen Schicksalsschlägen etwas Positives abzugewinnen, unnötige Grübeleien abschalten – und schon können wir gut mit allen Widrigkeiten des Lebens umgehen? Reicht es, eine Checkliste abzuarbeiten, wie einzelne Ratgeber empfehlen, und schon sind wir resilient?

Leider nicht. »Zwar hat die Forschung bereits zahlreiche Resilienzfaktoren entdeckt, sie haben jedoch nur einen geringen prädiktiven Wert«, sagt Kalisch. Ihnen fehlt also die Vorhersagekraft. »Mit welchen Ressourcen ein Mensch es schafft, trotz Widrigkeiten psychisch gesund zu bleiben, lässt sich tatsächlich größtenteils erst nach der Krise sagen«, bestätigt Psychologin Michelis. Wissenschaftler wie sie und Kalisch gehen deshalb nicht mehr davon aus, dass es einzelne Faktoren, Fähigkeiten oder gar Charaktereigenschaften wie Optimismus oder Humor sind, die Menschen in Krisen schützen.

»Resilienz ist das Ergebnis eines dynamischen Prozesses, der sich in der Herausforderung entwickelt«, betont Kalisch. Und nur weil ein Mensch einmal resilient war, bedeute dies nicht, dass er dies auch in Zukunft sein wird. Resilienz wird damit zu einer »zeitlich variierenden Konstellation«. Was eine Person persönlich mitbringt, könne dabei genauso wichtig sein, wie die Frage, wie sie finanziell aufgestellt ist, ob sie Hilfe aus ihrem sozialen Umfeld bekommt, diese auch als solche empfindet und welche Lernprozesse sie durchmacht. »Statt nach einzelnen Faktoren zu suchen, gilt es, das Zusammenspiel zu ergründen«, sagt Kalisch.