Psychische Erkrankungen: Papa, warum weinst du?

In den Augen von Merle Seiwert* glitzern die Tränen, wenn sie von ihrer Kindheit berichtet, doch sie tut es, sogar öffentlich in einem Vortrag. »Ich wusste einfach nicht, was mit Papa los ist«, sagt die heute 25-Jährige. Sie ist das Kind von Eltern mit einer psychischen Erkrankung, und ihre Zuhörer an diesem Tag sind überwiegend Psychiater, Neurologen und Psychotherapeuten, die sich für den Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e. V. in Berlin zusammengefunden haben. »Es war so erschreckend, meinen Vater weinen zu sehen. Ich wollte nur, dass alles wieder gut wird.«

Merle Seiwert wurde mit neun Monaten adoptiert, weil Vater und Mutter Alkoholiker und schwer depressiv waren. In ihrer Adoptivfamilie wuchs sie zunächst behütet auf. Doch das seelische Leid verfolgte sie: Ihre Adoptivmutter erkrankte an einer Essstörung und starb, als Merle Seiwert elf Jahre alt war. »Da fing es mit Papa an«, erzählt sie im Gespräch. Bis dahin sei ihr Adoptivvater ihr großer Held gewesen, der Spaßvogel. Doch plötzlich habe er abgebaut, körperlich und psychisch. »Im einen Moment war er der Clown, dann plötzlich war er in sich gekehrt und handelte wie ferngesteuert«, sagt sie. Später bekam ihr Vater die Diagnose »bipolare Störung«.

In Deutschland leben schätzungsweise drei bis vier Millionen Kinder mit einem psychisch kranken Elternteil, etwa 175 000 machen jedes Jahr die Erfahrung, dass Mutter oder Vater stationär psychiatrisch behandelt werden. Die Erkrankung betrifft immer die gesamte Familie, mehr oder weniger schwer. Kinder haben feine Antennen dafür, wenn sich ihre Eltern auf Grund einer psychischen Störung anders verhalten als sonst, zum Beispiel abwesender oder leichter überfordert sind, weniger feinfühlig und liebevoll oder sie übermäßig stark beschützen wollen.

»Familien sind mit einer psychischen Krankheit anders konfrontiert als mit einer rein körperlichen Erkrankung«

(Sabine Wagenblass, Professorin für Geschichte und Theorien Sozialer Arbeit)

In einer Schweizer Studie mit über 100 (mittlerweile erwachsenen) Kindern psychisch kranker Eltern fühlten sich fast 60 Prozent der Befragten in ihrer Kindheit und Jugend sehr stark belastet. »Familien sind mit einer psychischen Krankheit anders konfrontiert als mit einer rein körperlichen Erkrankung«, sagt Sabine Wagenblass, Professorin für Geschichte und Theorien Sozialer Arbeit an der Hochschule Bremen, die seit mehr als 20 Jahren zu dem Thema forscht. Seelische Erkrankungen brächten ein Stigma mit sich. Das Umfeld meide die betroffenen Familien daher oft oder habe Hemmungen, Hilfe anzubieten.