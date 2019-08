Britischer Premierminister: Was Boris Johnson für die Wissenschaft bedeutet

Johnson hob Life Sciences, Technologie und die akademische Gemeinschaft als »enorme Stärken« der britischen Wirtschaft hervor. Und er betonte, das Land habe nun die Chance, die Biowissenschaften von gentechnikfeindlichen Regeln der EU zu befreien und Fachleuten die Entwicklung krankheitsresistenter Agrarpflanzen zu ermöglichen. Außerdem deutete er an, neue Steuergesetze machen zu wollen, die mehr Investitionen in die Forschung auf den Weg bringen könnten.

Allerdings habe Johnson bisher nicht angekündigt, weiterhin das Flaggschiff-Forschungsziel der Regierung zu unterstützen, so Wilsdon. Das sieht einen Anteil von 2,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vor, der bis zum Jahr 2027 für die Finanzierung von Forschung und Entwicklung ausgegeben werden soll. »Selbst wenn wir einen schädlichen wirtschaftlichen Einbruch durch No Deal vermeiden – werden wir noch das Geld dafür haben?«, fragt der Forscher.

Was ist mit dem Klimawandel?

Johnsons Abstimmungsverhalten im Parlament zeigt, dass er Maßnahmen gegen den Klimawandel allgemein nicht unterstützt. 2016 stimmte er dagegen, ein Ziel für das Ende der Kohlendioxidemissionen zu setzen und auch Energieunternehmen zu Strategien zur Kohlendioxidbindung und Sequestrierung zu verpflichten.

Was ist sein politischer Stil, und wie könnte er die Wissenschaft beeinflussen?

Johnson ist kein dogmatischer Politiker, deswegen werden große inhaltliche Veränderungen bei ihm eher von politischen Positionierungen bestimmt als von starken Überzeugungen, sagt Kieron Flanagan, der an der University of Manchester Wissenschafts- und Technologiepolitik lehrt. Darin unterscheide er sich von seiner Vorgängerin Theresa May, die immer wieder von der Bedeutung einer langfristigen Wissenschafts- und Wirtschaftspolitik sprach.

Aber Johnsons Stil könnte der Wissenschaft auch zugutekommen. »Spektakuläre Projekte ziehen ihn an, und davon gibt es in der Wissenschaft viele«, sagt Flanagan. Er fügt hinzu, dass Johnson den Ruf habe, sich nicht vorzubereiten. In internationalen Verhandlungen über den Klimawandel oder Biodiversität zu bluffen, könne problematisch sein.

Wie hat er das Kabinett umbesetzt?

Das von Johnson zusammengestellte Kabinett – das höchste Regierungsorgan zur Entscheidungsfindung – besteht aus Personen, die allgemein rechter und eher einem Brexit ohne Ausstiegsvereinbarung zugeneigt sind als ihre Vorgänger. Außerdem ernannte Johnson Dominic Cummings, einen kontrovers diskutierten politischen Strategen mit klaren Ansichten über Wissenschafts- und Forschungspolitik, zu einem seiner engsten Berater.

Seinen Bruder Jo Johnson machte er zum Minister der Universitäten und Wissenschaft, eine Position, die dieser bereits von 2015 bis 2018 innehatte. In dieser Zeit war Jo Johnson in der Wissenschaftsgemeinschaft generell beliebt und organisierte eine Umstrukturierung der Forschungsfinanzierung, als deren Ergebnis der riesige Forschungsfinanzierungseinrichtung UK Research and Innovation erschaffen wurde. Einige Forscher begrüßten seine Rückkehr sehr: »Jo Johnson war immer ein mächtiger Unterstützer der Universitäten im Vereinigten Königreich, und insbesondere ist er ein proeuropäischer Politiker«, sagt Alastair Buchan, Leiter der Brexit-Strategie an der University of Oxford.