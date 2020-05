Coronavirus in Deutschland: 1,8 Millionen Corona-Infizierte in Deutschland?

Um als infiziert zu zählen, mussten Teilnehmer der Heinsberg-Studie eines von zwei Kriterien erfüllen: Entweder musste der PCR-Test aus dem Rachenabstrich positiv sein, oder es mussten sich Antikörper des Typs IgG im Blut finden lassen. Einen positiven PCR-Test hatten 33 der Teilnehmer – was bedeutet, dass das Virus sich zum Zeitpunkt des Testes im Rachen vermehrte. Hinzu kamen noch 22 Teilnehmer, die einen früheren positiven PCR-Test in einem Fragebogen angaben, den alle ausfüllen mussten. Bei Vieren davon war sowohl der alte als auch der neue PCR-Test positiv. Macht abzüglich der Überlappung 51 PCR-Positive. Hinzu kommen 125 IgG-Positive, was als Nachweis einer bereits überstandenen Infektion gewertet wird. Allerdings waren von diesen 23 PCR-positiv beim aktuellen Test und 18 bei einem früheren, drei bei beiden PCR-Tests.

Von 100 Menschen mit positivem IgG-Test wurde im Schnitt einer falsch positiv getestet

Insgesamt zählen die Autorinnen und Autoren 138 der 919 Teilnehmer (15 Prozent) als Covid-19-Infizierte, etwa fünfmal mehr als in den öffentlichen Testzahlen. Ein wesentlicher Punkt der Skepsis unter Fachleuten nach der Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse am 9. April war die Frage, wie zuverlässig eigentlich der IgG-Test von Euroimmun ist, den die Forscher aus Bonn eingesetzt haben. Das Bonner Manuskript spricht von einer Spezifizität des Tests von 99,1 Prozent. Das bedeutet, dass von 100 Menschen mit positivem IgG-Test im Schnitt einer falsch positiv getestet wurde. Diese hohe Spezifizität sei sowohl von der Virologie der Charité als auch von anderen Forschungseinrichtungen bestätigt worden. Eine eigene Kontrolluntersuchung mit Blutproben, die nicht in die Studien einflossen, hätte eine Spezifizität von 98 Prozent ergeben, was am aktuellen Ergebnis weniger als ein Prozent Unterschied ausmachen würde. Darüber hinaus habe der Test »laut Datenblatt« keine Reaktion auf andere Coronaviren außer Sars-CoV-1, dem ersten Sars-Coronavirus. Der Test liefert demnach kaum falsche Ergebnisse. Bei der Sensitivität schneidet er dagegen nicht so gut ab. Nur etwa neun von zehn tatsächlich Infizierten würden erkannt. Deshalb hat das Team von Streeck hier noch einen Korrekturfaktor eingebaut.

Summa summarum kommt die Heinsberg-Studie so auf einen geschätzten Anteil Infizierter von 15,53 Prozent. Bei den vorläufigen Ergebnissen waren es »insgesamt zirka 15 Prozent«. Das bedeutet aber nicht, dass auch 15 Prozent aller Menschen in Deutschland das Virus in sich tragen oder trugen. Selbst wenn die Stichprobe der Teilnehmer aus demografischer Sicht repräsentativ ist. Denn Heinsberg ist einer der Orte mit einer besonders hohen Durchseuchung (einer der Gründe, warum hier die Studie stattfand). Der Anteil der Infizierten lässt sich so direkt also nicht auf Deutschland übertragen. Aber indirekt vielleicht schon.

Infektionssterblichkeit in Heinsberg

Wendet man den Anteil der Infizierten (15,53 Prozent) auf die Gesamtbevölkerung (12 597) von Gangelt an, kommt man auf eine geschätzte Zahl von 1956 Infizierten in der Gemeinde (für den letzten Tag der Studie am 6. April). Zu diesem Zeitpunkt waren aus Gangelt sieben Covid-19-Todesfälle gemeldet. Daraus ergibt sich eine Infektionssterblichkeit von 0,36 Prozent. In den vorläufigen Ergebnissen war von 0,37 Prozent die Rede. Das ist das Hauptergebnis der Studie.

In Gangelt lag die Fallsterblichkeit bei 1,8 Prozent

Und das Ergebnis, das im Vorfeld am meisten Aufsehen erregte. Denn laut den Daten des Robert Koch-Instituts lag die Fallsterblichkeit in ganz Deutschland, also der Anteil der Gestorbenen von denen mit positivem PCR-Test, am 6. April bei 1,5 Prozent. In Gangelt lag sie bei 1,8 Prozent (sieben Tote / 388 gemeldete Infektionen). Zwischenzeitlich ist die Fallsterblichkeit laut Daten des Robert Koch-Instituts in Deutschland sogar auf 4,1 Prozent gestiegen, was einer Überschätzung der Covid-19-Sterblichkeit um einen Faktor von 11 entsprechen würde. Und das hätte erhebliche Konsequenzen für die Gesamtzahl der Infizierten.

Wenn man davon ausgeht, dass die angegebene Spezifizität des IgG-Tests in der Gangelt-Studie stimmt, kann man nämlich eine Hochrechnung anstellen. Dabei wird, ausgehend von der Zahl der Toten und der geschätzten Infektionssterblichkeit, die Gesamtzahl der Infizierten berechnet. Basierend auf den Covid-19-Totenzahlen der Johns-Hopkins University (6866) schätzt Professor Streeck diese Zahl für ganz Deutschland nun in Interviews auf 1,8 Millionen. Das erscheint mutig, denn die Infektionssterblichkeit, die in der Heinsberg-Studie aus den Gangelt-Daten gezogen wird, basiert auf nur sieben Toten. Nur sieben Tote mehr in Gangelt und man hätte die doppelte Infektionssterblichkeit und damit nur die Hälfte der Infizierten (etwa 900 000). Und vollkommen gesichert ist die hohe Spezifizität des IgG-Antikörpertests von Euroimmun noch nicht. So kommt eine aktuelle Studie im »Journal of Clinical Virology« von Forschern der RWTH Aachen auf einen Wert von 96,2 Prozent.*