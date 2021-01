Reizdarm: Wenn der Bauch ständig rumpelt und rumort

Welche Ernährung den Darm weniger reizt Manche Menschen vertragen Nahrungsmittel, die reich an bestimmten Kohlenhydraten und Zuckeralkoholen sind, nicht so gut. Auf sie zu verzichten, kann Bauchschmerzen und Blähungen lindern. Ernährungsforscher sprechen dabei auch von einer FODMAP-armen Diät. Sie hilft nach jetziger Kenntnis besser als eine glutenfreie Diät, Probiotika und allgemeine Ernährungsempfehlungen. FODMAPs ist kurz für fermentierbare Oligo-, Di- und Monosaccharide und Polyole. Sie sind nicht per se schädlich, produzieren aber während der Verdauung im Darm vermehrt Gase. Der Dünndarm nimmt die Stoffe schlecht auf, die Bakterien im Dickdarm wiederum tun sich schwer damit, sie zu verwerten. Das kann den ohnehin gereizten Darm zusätzlich belasten. Diese Stoffe finden sich in fast allen Nahrungsmitteln. Das Gute: Sie kommen in unterschiedlichen Mengen vor. Wer weiß, was wo drinsteckt, und gezielt darauf verzichtet, kann sich also Schmerzen ersparen. Zu den Lebensmitteln, die problematisch sind, weil sie in großen Mengen gegessen werden oder einen hohen Gehalt an FODMAPs haben, zählen etwa: Weizen, Roggen, Zwiebeln, Lauch, Blumenkohl, Pilze, Äpfel, Birnen, Dörrobst, Steinfrüchte, Wassermelone, Milch, Joghurt und Hülsenfrüchte. Weil eine FODMAP-Diät einigen Patientinnen und Patienten nachweislich hilft, empfehlen sie nun auch die Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten und die Deutsche Gesellschaft für Neurogastroenterologie und Motilität (DGNM). Laut ihrer aktuellen medizinischen Leitlinie (PDF) sollte man die Ernährung in drei Phasen anpassen, wenn Schmerzen, Blähungen und Durchfall die dominierenden Beschwerden sind: erstens weglassen, zweitens herausfinden, welche Menge gerade noch geht, und drittens daraus einen individuellen Ernährungsstil ableiten.

Dieterich untersucht derzeit in einer Studie, wer von den Reizdarmpatienten auf eine glutenfreie beziehungsweise FODMAP-Diät anspricht. Dazu lassen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sechs Wochen lang glutenhaltige Nahrungsmittel weg. »Wir schauen, wie es den Patienten mit dieser Diät geht, und messen gleichzeitig im Blut, ob sich Hinweise für entzündliche Prozesse finden beziehungsweise ob diese abnehmen«, erklärt Dieterich. Schon jetzt sei deutlich: Bei rund einem Drittel nehmen die Beschwerden mit der glutenfreien Diät ab. Diese Menschen haben eine Glutensensitivität, wovon in der Durchschnittsbevölkerung ein bis fünf Prozent betroffen sind. Bei der Zöliakie, einer Autoimmunkrankheit des Darms, die Verdauungsbeschwerden und Ernährungsdefizite verursacht, schädigt das Gluten die Darmschleimhaut direkt. Das passiert bei einer Glutensensitivität nicht. Diese sei daher von weniger eindeutigen Symptomen wie Blähungen oder Gelenkschmerzen begleitet, erklärt Dieterich.

Bisher gibt es keinen Labortest, der eine Glutensensitivität oder FODMAP-Empfindlichkeit feststellt. Das gelingt nur über veränderte Essgewohnheiten. Bringt es nichts, das Gluten wegzulassen, sollten die Betroffenen im nächsten Schritt FODMAP-reiche Lebensmittel vermeiden. Bessern sich die Beschwerden, können dann in der nächsten Phase FODMAP-Lebensmittel nach und nach wieder eingeführt und so die tolerierbaren Mengen bestimmt werden. Wichtig ist es, die FODMAP- oder Gluten-Diät erst auszuprobieren, wenn eine Zöliakie definitiv ausgeschlossen wurde und ein Reizdarmsyndrom diagnostiziert ist; und sie nur dann zu praktizieren, wenn sich die Beschwerden tatsächlich bessern. In jedem Fall sollte man sich von einem Ernährungsexperten begleiten lassen. Sonst droht ein Mangel an Mikronährstoffen und eine für die Gesundheit ungünstige Veränderung des Mikrobioms im Darm.

Probiotika, Antidepressiva und pflanzliche Präparate empfohlen

Medikamente allgemein können die Ursache des Reizdarmsyndroms nicht beseitigen, aber die Symptome lindern. »Je nachdem, unter welchem Hauptsymptom die Erkrankten leiden, kommen Arzneistoffe gegen den Durchfall, die Verstopfung oder den Schmerz zum Einsatz«, sagt der Arzt Andreas Stengel. Hin und wieder verschreibe er niedrig dosierte Antidepressiva. Nicht wegen einer Depression, »sondern weil sie eine gute Wirkung auf die Nerven des Bauchraums haben«, erklärt Stengel.

Diagnose: »Reizdarmsyndrom« Die Diagnose erfolgt nach dem Ausschlussprinzip: Schmerzen, Durchfall, Verstopfung, Blähungen sind nicht nur Symptome für das Reizdarmsyndrom, sondern auch für andere Erkrankungen; Darmkrebs, Eierstockkrebs, chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Zöliakie beispielsweise. Mit diversen Tests prüfen der Arzt oder die Ärztin, ob der Patient eine dieser Krankheiten hat. Wenn nicht, handelt es sich sehr wahrscheinlich um das Reizdarmsyndrom.

Auch mit einigen pflanzlichen Präparaten lassen sich die Symptome wirksam abschwächen. Vor allem Pfefferminzöl in Form von magensaftresistenten Kapseln hat sich bei Schmerz und Blähungen bewährt. Entspannungsverfahren oder Yoga in Kombination mit anderen Maßnahmen können die Beschwerden ebenso deutlich verringern.