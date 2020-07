Qumran-Rollen: Was in DNA geschrieben steht

Wer nur wissen will, ob die Haut einst einer Ziege, einem Schaf oder einem Rind gehörte, kann dies durch Proteinanalyse in Erfahrung bringen. Dabei suchen die Fachleute im Pergament nach Proteinen, die für die jeweilige Art typisch sind, was übrigens nach deutlich geringeren Probenmengen verlangt als die Gensequenzierung.

Deutlich mehr aber verrät der Blick ins Genmaterial. Er hat den großen Vorteil, Hinweise darauf zu geben, woher das Tier stammte. Die Forscher bestimmten hierfür die Zugehörigkeit der Tiere zu Haplogruppen, Sammlungen kleiner Mutationen in jenen Bereichen des Erbguts, die im Körper nicht ausgelesen werden. Dadurch dass diese Veränderungen weder schaden noch nutzen, werden sie ohne evolutionäre Auswahl durch die Generationen weitergetragen. Um den Einfluss der wenigen männlichen Zuchttiere in Grenzen zu halten, wählten sie die Haplogruppen der mitochondrialen DNA, die nur über die weibliche Linie vererbt werden.

Rechavi, der an der Universität Tel Aviv forscht, und sein Team wandten dieses Verfahren nun auf Pergamentrollen wie die der »Lieder zum Sabbatopfer« an. Sie wurden einst in Höhlen bei Qumran am nördlichen und bei Masada am südlichen Ende des Toten Meeres gefunden. Wie sich zeigt, sind die Tiere, deren Haut das Material für die Qumran-Rollen lieferte, genetisch nah verwandt. Das Exemplar aus Masada dagegen nicht. Das legt nahe, meinen die Autoren, dass die »Lieder zum Sabbatopfer« damals eine weite Verbreitung fanden. Sie waren nicht an den Ort und womöglich die Glaubensgemeinschaft gebunden, die den kleinen Ort Qumran bewohnte.

Ein Netz aus Tieren, Herden und Haltungstraditionen

Von zwei Fragmenten des Buchs Jeremia, die man bisher als zusammengehörig betrachtete, stellte sich heraus, dass sie von Kalb und Schaf stammen. Sie waren also höchst wahrscheinlich nicht Teil desselben Manuskripts. Die Forscher stehen außerdem auf dem Standpunkt, dass Rinderhäute nicht aus der Gegend von Qumran stammen könnten, da Rinderhaltung in der Wüste unmöglich sei. Dass es dennoch Bücher auf Rinderhaut gibt, zeige also, dass das Fundspektrum aus der Gegend von Qumran überregionale Bedeutung habe.

Matthew Collins, der in Cambridge und Kopenhagen interdisziplinäre Gruppen zur Erforschung alter Pergamente leitet, sieht in der jüngsten Veröffentlichung einen wichtigen, wenn auch nur graduellen Fortschritt. »Solche genetischen Zuordnungen sind komplexer, als man meinen sollte. Die Verunreinigungen sind überall. Diese Studie hat die Methode breiter und tiefer angewandt als alle bisherigen.«

Wenn die Methoden der Gruppe um Rechavi mit der Zeit auf immer mehr Fragmente angewandt würden, dürfte ein komplexes Beziehungsnetz aus individuellen Tieren, Herden und Tierhaltungstraditionen erkennbar werden. Legt man es über die bisherigen, philologischen Überlegungen zu diesen Funden, könnte es das Verständnis der Schriftrollen vom Toten Meer wesentlich verbessern.

Und dann ist da noch ein Problem, das durch kürzlich – vermeintlich – neu entdeckte Fragmente wieder Aufmerksamkeit erhalten hat. »Tierhäute dieses Alters zu finden, ist nicht schwierig«, sagt Matthew Collins. »Mit Fälschungen muss man immer rechnen.« Mit einer DNA-Analyse könnte man den Fälschern das Handwerk legen: Denn dass sie alte Pergamente aus dem richtigen Ort oder gar vom selben Tier auftreiben, ist so gut wie ausgeschlossen.