Mittelalter: »Ein plumpes Machwerk eines Esels und schülerhaften Stümpers«

Dass die stolzen Habsburger offenbar keine großen Lichter mehr sind, wurmt den österreichischen Herzog gewaltig. Denn neben den Regularien für die Königswahl regelt die Goldene Bulle auch die Rechte der Kurfürsten sowie das zeremonielle Miteinander von König und Kurfürsten. »Macht, Rang und Ansehen manifestierten sich in der Nähe zum König«, charakterisiert der Heidelberger Mediävist Bernd Schneidmüller das adlige Beziehungsgefüge im Heiligen Römischen Reich. Wenn zum Beispiel die Goldene Bulle den Kurfürsten auf Hoftagen stets den Platz zur Rechten und Linken des Königs zuwies, dann hob diese symbolisch verankerte Privilegierung die Kurfürsten als vornehmste Glieder des Reiches hervor.

»Tollkühn formuliert Rudolf eine ganze Reihe von angeblich alten habsburgischen Sonderrechten, die [Barbarossa] den Babenbergern und damit auch ihren Nachfolgern als österreichische Landesfürsten einst gewährt haben soll« (Christian Lackner, Institut für österreichische Geschichtsforschung Wien)

In diesem elitären Machtzirkel müssen auch die österreichischen Herzöge ihren Platz einnehmen, ist Rudolf überzeugt. »In der mittelalterlichen Adelskultur, die von hohem Ehrbewusstsein und kompromisslosem Prestigedenken geprägt ist, wird eine derartige Zurücksetzung als ehrabschneidend empfunden«, sagt der emeritierte Greifswalder Historiker Karl-Heinz Spies.

Was bei Rudolf IV. hinzukommt, ist ein außergewöhnlicher Hang zur »fürstlichen Selbstdarstellung« verglichen mit den anderen Fürsten des Reichs seiner Zeit, wie es bereits in den 1950er Jahren der österreichische Historiker Alphons Lhotsky (1903-1968) erklärte. Diese stark auf die eigene Persönlichkeit zentrierte Herrschaftsrepräsentation Rudolfs manifestiere sich etwa darin, so Lhotsky, dass er alle wichtigeren Urkunden eigenhändig unterschrieb und sie nach seinen eigenen Lebensjahren datierte – eine sonst vollkommen unbekannte Praxis. Auch verwendete er Siegel, die eine neue Ikonographie aufwiesen und die Bildsprache des Kaisers an Größe übertrafen.

Was steckte hinter dieser übersteigerten Herrschaftsinszenierung? Schon früh kamen Forscher zu der Ansicht, der wahre Grund sei in Rudolfs charakterlicher Disposition zu suchen: eitel, überehrgeizig, narzisstisch – so stellte sich die Nachwelt den Habsburger Herzog vor.

Allerdings äußerte bereits der Göttinger Mittelalterhistoriker Lukas Wolfinger Zweifel an dieser Ferndiagnose. Statt auf individuelle Charaktermerkmale solle man den Fokus auf die Funktionalität seines Handelns im mittelalterlichen Sozialgefüge legen: Wie passt Rudolfs Auftreten in die Spielregeln der deutschen Adelswelt? Folgt man dem Heidelberger Mediävisten Jörg Peltzer, war »individuelle Performanz«, also das persönliche Auftreten eines Fürsten, ein wichtiger Faktor für die Rangbildung in der Vormoderne und der Rang selbst wiederum »eine zentrale Ordnungskategorie«.

Es war also nur logisch und konsequent, wenn Rudolf IV. Rangansprüche für seine Familie erhob. Die Mittel, wie er dies zu erreichen suchte, waren indes weniger honorig.

Erfundene Vergangenheit

Um sich mindestens auf die gleiche Stufe wie die Kurfürsten zu stellen, erfand Rudolf kurzerhand einen klangvollen Titel: »Pfalzerzherzog«, den er für sich beanspruchte. Erstmals publik macht Rudolf seine Ambitionen im Juni 1359, als er eine Urkunde mit dem fiktiven Titel siegelt. Doch der junge und ehrgeizige Wiener geht noch einen Schritt weiter. Um das Renommee der Habsburger zu steigern, schafft er im gleichen Jahr alternative Fakten. Der 20-Jährige manipuliert das von Kaiser Friedrich I. ausgestellte Privilegium minus, mit dem dieser anno 1156 dem babenbergischen Herzog Heinrich Jasomirgott eine Reihe von bedeutenden Rechten verbriefte. Unterschrift und Siegel des Stauferkaisers hatten das Privilegium minus, den »kleinen Freiheitsbrief«, in Kraft gesetzt.

Rudolf, ohne Respekt vor dem alten Dokument, lässt Pergament und Bulle voneinander trennen, die echte Barbarossa-Urkunde vernichten und von seiner Kanzlei ein völlig neues Privilegium anfertigen. »Tollkühn«, so der am Institut für österreichische Geschichtsforschung Wien lehrende Historiker und Diplomatiker, Christian Lackner, »formuliert Rudolf darin eine ganze Reihe von angeblich alten habsburgischen Sonderrechten, die der Staufer den Babenbergern und damit auch ihren Nachfolgern als österreichische Landesfürsten einst gewährt haben soll«. Zu den kreativen Neuerungen aus Rudolfs Fälscherwerkstatt zählt etwa die Minimierung der Lehensbedingungen und der Ausbau der Landeshoheit: Die Hoffahrtspflicht, also der Zwang, auf Hoftagen vor dem König zu erscheinen, wurde im Privilegium maius vollständig aufgehoben, die Heerfahrtspflicht – auf Geheiß des Königs Kriegsdienst leisten zu müssen – ausschließlich auf Ungarn beschränkt. Zudem, so heißt es in dem manipulierten Dokument weiter, verlören alle Reichslehen in Österreich ihre Reichsunmittelbarkeit und seien dem Herzog unterstellt. Ferner reklamiert Rudolf für sich, oberster Gerichtsherr in seinen Ländern zu sein. Somit können seine Anordnungen auch vom Kaiser nicht mehr aufgehoben werden. Auch dürfe er nicht vor ein kaiserliches Gericht zitiert werden.

Außerdem maßt sich Rudolf in dem Dokument höchste protokollarische Würden an. So diktiert er seinen Notaren in die Feder, dass die Habsburgerherzöge künftig beim Lehensempfang nicht mehr knien müssten, sondern hoch zu Rosse sitzen dürften. Schließlich lässt Rudolf am neuen Dokument die alten Siegel anbringen und nennt es großspurig Privilegium maius – »größerer Freiheitsbrief«.