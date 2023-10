Psychische Störungen: Was Männer davon abhält, eine Therapie zu machen

Wenn sie in psychische Not geraten, suchen Männer deutlich seltener professionelle Unterstützung als Frauen. Das dürfte mit ein Grund dafür sein, dass die Suizidrate unter Männern in Europa viermal so hoch ist wie unter Frauen. Forschende der britischen York St John University gingen in einer neuen Übersichtsarbeit der Frage nach, was die Herren der Schöpfung eigentlich genau davon abhält, eine Therapie zu machen.

Das Team um Gary Shepherd sichtete die Fachliteratur nach Veröffentlichungen, in denen es um die Herausforderungen oder Barrieren geht, denen sich Männer beim Thema Psychotherapie gegenübersehen. Sie fanden 45 Untersuchungen – überwiegend kleinere Studien auf Basis von Interviews, aber auch Überblicksartikel, die Arbeiten mit insgesamt mehreren tausend Probanden zusammenfassten. Eine systematische Auswertung ergab drei große Problemfelder.

Erstens wurde deutlich, dass das Suchen und Annehmen von Hilfe für viele Männer eine Bedrohung ihrer Identität darstellt. Diese sollte nach Meinung der Befragten von Stärke, Unabhängigkeit und geringer Emotionalität geprägt sein. Hilfe zu benötigen, löste bei ihnen Gefühle von Angst oder Scham aus. Besonders verbreitet war diese Sicht unter Soldaten und Kriegsveteranen, Gefängnisinsassen und Jugendlichen, die entsprechend sozialisiert worden waren. Ein verwandtes, zweites Problem besteht darin, dass psychotherapeutische Behandlungen insgesamt als »feminin« angesehen werden. Gründe dafür sind etwa die geringe Zahl an männlichen Therapeuten und die Ausrichtung der Angebote darauf, sich emotional zu öffnen und gemeinsam Probleme zu besprechen.