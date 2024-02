Wetter: War’s das schon wieder mit dem Winter?

Der Polarwirbel (englisch: polar vortex) ist die Wettermaschine des Winterhalbjahrs; jedes Jahr im Herbst bildet er sich neu. Je höher der Temperaturunterschied zwischen Nordpol und Tropen ausfällt, desto eher kommt er in Fahrt. Gesteuert wird der Wirbel vom Polartief über der Arktis, das um den Nordpol kreist. Er dreht sich gegen den Uhrzeigersinn, schaufelt die Luft also mit der Erddrehung von West nach Ost. Bis in eine Höhe von mehr als 50 Kilometern rotiert der imposante Wirbel; Troposphäre und Stratosphäre sind eng verbunden und beeinflussen sich gegenseitig. In der Troposphäre, der Luftschicht, die vom Boden bis in etwa zehn Kilometer Höhe reicht, wird dabei der Jetstream beeinflusst, der am oberen Ende unserer Wetterschicht weht. Dieser Höhenwind entscheidet, seine Lage bestimmt unser Wetter: Je schneller er weht, desto stürmischer wird es und damit wenig winterlich. Die große Kälte bleibt dann im hohen Norden hängen. So war es auch im Spätherbst, als wochenlang stürmisches, vom Atlantik geprägtes Wetter Mittel- und Westeuropa viel Regen und Sturm brachte, während es in Skandinavien allmählich einwinterte.

Ein erster Ansatz im Dezember endete mau

Damit sich der Polarwirbel im Winter abschwächt, muss sich die Stratosphäre schlagartig erwärmen. Plötzliche Stratosphärenerwärmung nennen Meteorologen dieses natürliche Phänomen, weil sich die Luft in kurzer Zeit um 50 oder mehr Grad erwärmen kann. Seinen Anfang nimmt das Phänomen häufig in der Nähe der Aleuten im Nordpazifik. Diese Inselgruppe vor der Küste Alaskas spielt eine wichtige Rolle in der Entstehung der plötzlichen Stratosphärenerwärmung, weil sich hier gerne ein blockierendes Hochdruckgebiet festsetzt, das dreidimensional betrachtet gleichbedeutend ist mit einer Welle, die in die Stratosphäre schießt. Erwärmt sich die Stratosphäre schließlich, beginnt der Polarwirbel zu trudeln und wird deformiert, manchmal auch in zwei Teile zerschlagen. Dann reißen die Westwinde ab, die Strömung dreht auf Ost und kalte Polarluft strömt auf die Kontinente. Damit der Höhenwind aber wirklich seine Richtung ändert, sind meist mehrere Wellen nötig.

An Weihnachten sah es nun danach aus, als stünde eine ausgeprägte Stratosphärenerwärmung für Anfang Januar an; doch die wollte sich nicht so recht einstellen. Das Event wurde in den Wettermodellen – wie häufig in den vergangenen Jahren – verschoben und schließlich abgeschwächt. Am 16. Januar 2024 dann registrierte Daniela Domeisen tatsächlich die vorhergesagte Stratosphärenerwärmung mit einer kurzzeitigen Drehung der Winde von West nach Ost, allerdings war das Phänomen nur schwach ausgeprägt und ziemlich speziell, wie die Forscherin sagt. Der Wirbel löste sich von unten nach oben auf anstatt von oben nach unten. Deshalb kam die Kältewelle in Europa und Amerika in der ersten Januarhälfte mit Verzögerung nicht nach, sondern kurz vor dem eigentlich Event. In 3-D-Visualisierungen ähnelte der stratosphärische Polarwirbel Mitte Januar einer Hose: unten geteilt und oben zusammen. Anschließend erholte sich der Polarwirbel schnell wieder, die Westwinde beschleunigten sich und der Winter zog sich weit nach Nordeuropa zurück.

Damit im Winter kalte Luft von Norden oder Osten auf die Kontinente strömt, braucht es nicht notwendigerweise eine plötzliche Erwärmung der Stratosphäre. Die Troposphäre löst Kaltlufteinbrüche mehrheitlich selbst aus. Plötzliche Stratosphärenerwärmungen, auch Major Warming genannt, können die Zirkulation aber nachhaltig stören. Deshalb sind diese Events mit besonders heftigen und lang anhaltenden Kälteperioden verbunden.