Mathematische Unterhaltungen: Wie findet man acht Richtige aus elf?

Ein Ausflug ins Elfdimensionale

Ein brauchbarer Hinweis kommt aus der Geometrie. Allerdings muss man sich dafür in den elfdimensionalen Raum begeben, und der wirkt zumindest beim ersten Besuch etwas unübersichtlich. Ein Punkt in diesem Raum ist nichts weiter als eine Folge von Zahlen (ein »Vektor«) der Länge 11. So ist auch jeder Lösungsversuch für unsere seltsame Klausur ein solcher Elfervektor, mit Komponenten, von denen jede entweder 0 oder 1 ist.

In unserem vertrauten dreidimensionalen Raum bilden die acht Vektoren, deren Komponenten 0 oder 1 sind, einen Würfel. Entsprechend sind die denkbaren Klausurlösungen die 2048 Ecken des »Einheitswürfels im elfdimensionalen Raum«. Wenn zwei Ecken des gewöhnlichen Würfels sich nur in einer Koordinate unterscheiden, dann sind sie durch eine Kante verbunden. Das soll auch für den elfdimensionalen Einheitswürfel gelten. Nur gehen hier von jeder Ecke elf Kanten aus.

Um sich in diesem Raum besser zurechtzufinden, führt man so etwas wie eine Entfernungsmessung (»Metrik«) ein. Die Entfernung zwischen zwei Ecken des Einheitswürfels wird definiert als die Anzahl der Kanten, die man durchlaufen muss, um von der einen Ecke zur anderen zu gelangen – auf kürzestem Wege, versteht sich. Sie ist gleich der Anzahl der Koordinaten, in denen sich die beiden Elfervektoren unterscheiden. Man nennt sie auch »Hamming-Distanz« nach dem Mathematiker Richard Wesley Hamming (1915–1998), der diesen Abstandsbegriff für die Konstruktion fehlerkorrigierender Codierungen verwendete. In vertrauterem Gelände, genauer gesagt in der schachbrettförmig angelegten Innenstadt von Manhattan, kennt man eine derartige Entfernungsmessung als die »Taxifahrer-Metrik«: Die Entfernung von A nach B ist nicht etwa der Abstand in Luftlinie, sondern die Anzahl der Wege von Kreuzung zu Kreuzung, die man im Straßennetz zurücklegen muss.

Haben wir eine Metrik, können wir auch von Kugeln sprechen. Wie in der vertrauten Geometrie ist die Kugel mit Mittelpunkt M und Radius r die Menge aller Punkte, die von M die Entfernung höchstens r haben. Man darf sich nicht daran stören, dass in der Taxifahrer-Metrik die Kugeln sehr eckig aussehen. Und im elfdimensionalen Einheitswürfel kann man sich eine Kugel ohnehin nicht vorstellen. Selbst wenn man ihn in den dreidimensionalen Raum abbildet, wird die Sache wegen der schieren Anzahl der Punkte äußerst unübersichtlich. Um wenigstens einen gewissen Eindruck zu vermitteln, habe ich mich bei der Abbildung auf sieben statt elf Dimensionen beschränkt:

© Christoph Pöppe (Ausschnitt) Platzhalter_MU_1 | Kugeln in der Taxifahrer-Metrik sind im Gegensatz zu gewöhnlichen Kugeln (in zwei Dimensionen: Kreisen) so eckig, dass sie gewissermaßen lückenlos aneinanderpassen. Diese Kugeln (blau) mit Radius 2 lassen sich so anordnen, dass kein Punkt des quadratischen Gitters unberührt bleibt. Es genügt, das eingezeichnete Muster in der offensichtlichen Weise fortzusetzen.

Wozu das ganze Gerede über eckige Kugeln im elfdimensionalen Raum? Um die Aufgabe, eine minimale Menge von Lösungsversuchen zu finden, die garantiert acht Richtige enthält, aus einem neuen Blickwinkel anzusehen. Es geht nämlich darum, den elfdimensionalen Einheitswürfel mit möglichst wenigen Kugeln mit Radius 3 zu überdecken. Warum Radius 3? Wenn die unbekannte Würfelecke, die der richtigen Lösung entspricht, in einer solchen Kugel liegt, dann weicht der Mittelpunkt der Kugel an höchstens drei Stellen von dieser Ecke ab, wird also als Lösung akzeptiert. Da wir aber die richtige Lösung nicht kennen, müssen wir sicherstellen, dass jede Ecke des Einheitswürfels in einer solchen Dreierkugel liegt.

In der Taxifahrer-Metrik ist die Aufgabe, ganz Manhattan mit Kugeln zu überdecken, überraschend einfach. Man könnte daher auf die Idee kommen, Kugeln in irgendeiner Weise symmetrisch auf dem Einheitswürfel anzuordnen. Das misslingt.