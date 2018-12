Beobachtungstipp: Gibt es diesmal einen Weihnachtskometen?

»Kometen sind wie Katzen: Sie haben Schwänze und machen genau das, was sie wollen«, dieser Spruch des kanadischen Astronomen David Levy gilt auch für 46P/Wirtanen. Astronomen können die Bahnen der Schweifsterne um die Sonne zwar präzise berechnen und wissen daher genau, wann ein Komet der Sonne und der Erde am nächsten steht. Wie hell er aber exakt wird und wie auffällig sein Schweif erscheint, ist aber notorisch schwierig vorauszusagen.

© Jan Hattenbach (Ausschnitt) Der Komet Wirtanen Ende November 2018 | Der Komet 46P/Wirtanen am 28. November 2018 gegen Mitternacht: Die kreisrunde Koma erschien Ende November bereits so groß wie der Vollmond. Die Aufnahme entstand mit einer nachgeführten Kamera vom Typ Canon EOD 6D und einem 200-Millimeter-Teleobjektiv bei Blende f/4 und ISO 1600. Belichtet wurde rund 4,5 Minuten.

Der Komet 46P (entdeckt durch den Astronomen Carl Wirtanen im Jahr 1948) gehört zur so genannten Jupiter-Familie. Seine Bahn führt ihn hinaus bis zur Bahn des größten Planeten des Sonnensystems. Zwei nahe Begegnungen mit Jupiter veränderten seinen Orbit, so dass er nun in 5,5 statt ursprünglich 6,6 Jahren um die Sonne kreist und dieser auch näherkommt. Dadurch wird der Komet heller als je zuvor: Je näher er der Sonne kommt, desto mehr erhitzt sich seine Oberfläche; Wasser und andere flüchtige Substanzen brechen aus ihr heraus und erzeugen seine ausgedehnte Atmosphäre (die Koma) und den Schweif. Der Kometenkern selbst ist nur 500 Meter groß und nicht sichtbar.

Die beste Passage seit Langem

Die Sonnenpassage 2018 ist von der Erde aus ideal zu beobachten, denn sie findet aus unserer Sicht am dunklen Nachthimmel statt. 46P/Wirtanen war seit seiner Entdeckung noch nie so gut zu sehen wie jetzt! Was aber wissen wir über die unmittelbare Zukunft des Kometen, und was ist Spekulation?

Fest steht, dass Wirtanen am 12. Dezember 2018 den sonnennächsten Punkt seiner Bahn erreicht, das Perihel. Nur vier Tage später, am 16. Dezember, steht er der Erde besonders nahe. 11,6 Millionen Kilometer trennen uns an diesem Tag von dem Kometen, das entspricht dem 30-Fachen der Distanz Erde-Mond. Nur neun Kometen sind seit 1950 der Erde nähergekommen. Auch der Verlauf der Bahn am Himmel ist genau bekannt.