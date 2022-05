Katzen ins Haus: »Die Haubenlerchen von Walldorf könnten Rechtsgeschichte schreiben«

Wenn wir uns auf das Verbot der Tötung, des Fangs oder der Störung nach der Vogelschutzrichtlinie beziehen, dann ist das eindeutig der Fall.

Viele – auch Vertreter von Naturschutzverbänden – argumentieren, dass Katzen ja nicht ganze Populationen von Vogelarten bedrohten und ein Leinenzwang oder ein Ausgehverbot deshalb nicht verhältnismäßig sei. Spielen solche Erwägungen eine Rolle?

Auch das ist nicht relevant. Diese Erkenntnis setzt sich auch bei einigen Vogelschutzverbänden immer stärker durch. So hat Birdlife Niederlande seine Position gerade erst in diesem Sinne geändert. Sie hatten, wie beispielsweise auch die britische Royal Society for the Protection of Birds, eine Position, die sich nicht wirklich an den Kern der Sache gewagt hat und offenbar Mitglieder nicht verschrecken sollte, die frei laufende Katzen halten. Nun vertreten sie aber eine klare Haltung und unterstützen Maßnahmen, die Katzen daran hindern, herumzustromern und Vögel zu töten. Sie fordern von der Regierung nun auch, die Katzenhalter für das Verhalten der Tiere verantwortlich zu machen. Das ist eine ziemliche Wende.

Viele Verbände und auch gut meinende Katzenhalter setzen darauf, die von Katzen ausgehende Gefahr zum Beispiel durch das Umhängen von Glöckchen zu verringern. Enthebt sie das juristisch der Verantwortung?

Wenn ich ein Katzenhalter wäre, würde ich es vor Gericht damit probieren. Aber Vogelküken in einem Nest können nicht wegfliegen, wenn sie eine Glocke hören, und die wissenschaftliche Forschung zeigt uns, dass Katzen allein durch ihre Anwesenheit massive Störungswirkungen auf die Vogelwelt haben. Durch solche Maßnahmen kann also höchstens der negative Einfluss von Katzen verringert werden, wenn überhaupt. Der Europäische Gerichtshof hat zum Beispiel in einem Urteil zum Motocross-Fahren im Lebensraum einer nur auf Zypern heimischen Unterart der Ringelnatter geurteilt, dass bereits die Ausübung dieses Sports im Lebensraum der Schlange den Tatbestand der absichtlichen Tötung erfüllt, weil das Risiko besteht, ein Tier zu überfahren. Die Wahrscheinlichkeit ist gering und dennoch reicht es aus – also würde ich sagen, dass Glöckchen die Katzenhalter nicht von ihrer juristischen Verantwortung befreien.

Könnte die Anordnung des Rhein-Neckar-Kreises der Beginn einer juristischen Klärung dieses Themas sein, an dessen Ende eine für ganz Europa verbindliche Rechtsprechung des obersten Gerichtes der Union steht?