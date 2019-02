Besonderes Exoplaneten-System: Megakollision außerhalb des Sonnensystems

Das System um den Stern Kepler-107 im Sternbild Schwan enthält insgesamt vier bekannte Exoplaneten, die ihr Zentralgestirn in nur 3 bis 15 Tagen umrunden. Nun fanden Forscher um Aldo S. Bonomo am italienischen Osservatorio Astrofisico di Torino heraus, dass sich die beiden innersten, annähernd gleich großen Planeten gewaltig in Zusammensetzung und Massen unterscheiden. Eine mögliche Erklärung: Einer der Planeten könnte einst mit einem anderen Himmelskörper kollidiert sein.

Seit längerem diskutieren Astrophysiker verschiedene Szenarien für die Entwicklung von Planeten um junge Sonnen. Demnach können zum Beispiel mächtige Strahlungsausbrüche die Gashüllen der Welten hinfort blasen und so ihre Entwicklung nachhaltig beeinflussen. Denkbar sind aber ebenfalls mächtige Kollisionen zwischen Proto-Planeten, wie sie auch im Sonnensystem stattgefunden haben, und hier beispielsweise den Mond aus der Erde herausgesprengt haben könnten.

Die Forscher um Bonomo wollen nun erstmals eindeutige Hinweise auf solch einen Crash außerhalb des Sonnensystems entdeckt haben. Sie nahmen dazu das 1700 Lichtjahre entfernte Sternsystem Kepler-107 in Augenschein, in dem das gleichnamige Weltraumteleskop in den vergangenen Jahren gleich vier Planeten aufgespürt hat.

Zwei von ihnen, Kepler-107b und -107c, haben einen ganz ähnlichen Durchmesser, der dem 1,54- beziehungsweise 1,6-fachen der Erde entspricht. Aber Größe ist nicht alles: Während Kepler-107b mit einer mittleren Dichte von rund 5,3 Gramm pro Kubikzentimeter annähernd den gleichen Wert wie unsere Erde aufweist, kommt Kepler-107c auf einen mehr als doppelt so großen Wert. Dies äußert sich entsprechend in den Massen: Kepler-107b kommt auf 3,5 Erdmassen, Kepler-107 auf mehr als neun.