Ganz normal verrückt

Ein Minuspunkt ist, dass man sich bei der Lektüre manchmal in die 1970er-Jahre zurückversetzt fühlt, in denen der inzwischen 79-jährige Psychiater seine wichtigsten wissenschaftlichen Anregungen erhielt. Zwar berücksichtigt er neue Daten, kaum aber neuere Theorien. Und anders als der Titel erwarten lässt, betrachtet er die Kategorie »Normalität« nicht tiefer gehend analytisch. Vielleicht liegt es an einer Tatsache, die der Autor selbst zugesteht: »Psychiater sind allenfalls Experten für das Unnormale, das Pathologische, das Kranke. Vom Normalen haben sie von ihrer Profession her keine Ahnung.«