In diesem Video klären wir die größten Mythen rund um E-Autos auf. Sind E-Autos überhaupt praxistauglich? Und was bringen sie wirklich für die Umwelt? Welche Mythen haben sich E-Auto-Gegner auch einfach nur ausgedacht? Im neuesten Video bei Doktor Whatson nehmen wir all das unter die Lupe!