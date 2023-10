Wir Werden Alle Sterben: Der Untergang der Kastanien

Das Bakterium dringt durch natürliche Öffnungen in Äste, Zweige oder auch die Stämme ein, verursacht da Wunden im Stamm, an denen Pflanzensaft austritt und vor allem breitet es sich schnell und sehr aggressiv in den Gefäßen aus. In der Folge dieser Bakterien gelangen Pilze in den Baum, die die Kastanien von innen verfaulen lassen. Bald besteht die Gefahr, dass Äste abbrechen, und der Baum muss gefällt werden. Dieser Befall ist in Europa, speziell im Nordwesten, sehr stark fortgeschritten. Ein großer Teil der Bäume ist mutmaßlich befallen und überall müssen Gemeinden gefährliche Bäume fällen, die durch den Befall morsch geworden sind.

Ein Wettlauf gegen die Zeit

In vielen Städten mussten in den letzten Jahren hunderte Kastanien wegen der Infektion gefällt werden, in Hamburg zum Beispiel knapp tausend. Warum dieses Bakterium jetzt plötzlich aufgetaucht ist, woher es tatsächlich kommt und wie es sich von Baum zu Baum ausbreitet, ist noch weitgehend unklar.

Klar ist aber, dass die Miniermotte und Pseudomonas letztendlich nur ein Symptom eines größeren Problems sind. Faktoren wie Ökosystemzerstörung, Klimawandel, aber auch Mobilität – mit Autos, Schiffen und Flugzeugen – tragen dazu bei, dass sich alle Arten von Parasiten und Krankheitserregern aus ihren kleinen ökologischen Nischen heraus bewegen können und sich in neuen Ökosystemen einfinden. Dort vernichten sie ganze Bestände von ihren Opfern und breiten sich manchmal weltweit aus. Das betrifft keineswegs nur Pflanzenkrankheiten. Corona ist auch ein Beispiel für den Effekt, ebenso wie die Schweinepest und die Vogelgrippe. Die Kastanien sind auch ein Teil dieses globalen Musters.

Es gibt natürlich auch gute Nachrichten für die Kastanie, zum Beispiel ist die Miniermotte nicht tödlich, und Besserung ist in Sicht. Erste Trends deuten darauf hin, dass sich bei der Miniermotte langfristig ein Gleichgewicht zwischen Baum, Insekt und dessen Parasiten einstellt. Bei Pseudomonas gibt es inzwischen Ansätze, zumindest in frühen Stadien der Krankheit Bakteriophagen gegen das Bakterium einzusetzen. Es gibt sogar eine spezifische Kastanienvarietät mit gelben Blüten, die gegen die beiden Parasiten resistent ist.