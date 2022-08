Wie haben Sie die Welle kurz vor dem Tod entdeckt? Dazu mussten Sie ja die Hirnaktivität genau in dem Moment erfassen, in dem eine Patientin oder ein Patient gestorben ist.

Das war Zufall. Die eigentliche Motivation für unsere Untersuchungen war es, Menschen mit einer bestimmten Form von Hirnblutung zu helfen. Die Depolarisationswellen treten nämlich nicht nur beim Sterben auf, sondern auch bei Schlaganfällen. Mit meinem Team an der Charité in Berlin untersuche ich so genannte Subarachnoidalblutungen. Sie entstehen, wenn eine Aussackung eines Hirngefäßes platzt. Oft stoppt die Blutung vorübergehend. Dann haben Neurochirurgen oder Neuroradiologen die Chance, die Aussackung sicher zu verschließen, so dass die Gefahr einer weiteren Blutung gebannt ist. Allerdings sind die Patienten damit leider noch nicht über den Berg. Denn das geronnene Blut liegt nun auf der Hirnoberfläche und löst oft etwa eine Woche später Schlaganfälle durch eine Mangeldurchblutung aus.

Und die wollten Sie mit Ihren Messungen aufspüren?

Genau. Die Patienten liegen nämlich in der Regel im Koma auf der Intensivstation, wo man sie nur sehr eingeschränkt neurologisch untersuchen kann. Deshalb passieren diese verzögerten Schlaganfälle meist unbemerkt. Wie beim Sterbeprozess treten hierbei aber auch die Depolarisationswellen auf. Erfasst man die neuronale Aktivität mit auf der Hirnoberfläche aufliegenden Elektroden, erkennt man anhand der Wellen, wenn der Betreffende einen Schlaganfall erleidet. So können wir rechtzeitig therapeutisch eingreifen.

Das heißt, bei einem Hirnschlag passiert das Gleiche im Gehirn wie beim Sterben?

Die Spreading Depolarization folgt hier ähnlichen Prinzipien wie jene kurz vor dem Tod. Ein wichtiger Unterschied ist, dass der Energiemangel beim Schlaganfall nur lokal auftritt, beim Sterben aber global.

Ähnlich wie die Nahtoderfahrungen tritt die Depo­larisationswelle auch in Situationen auf, die nicht lebensbedrohlich sind. Welche sind das?

Ein Beispiel ist die Migräneaura. Hier konnten Wissenschaftler unter anderem per funktioneller Magnetresonanztomografie beobachten, wie sich die Welle im Gehirn ausbreitet. Bei einer Studie von 2001 gab es einen ganz amüsanten Hintergrund: Ein Team in Boston hatte einen Mitarbeiter, der jedes Mal beim Basketballspielen eine visuelle Migräneaura bekam. Er musste dann immer direkt vom Sportplatz in den Scanner. So konnte er während der MRT-Aufnahme berichten, in welchem Teil des Gesichtsfelds er die Aura wahrnimmt.

Es heißt, die Entladungswelle vor dem Tod sei riesig. Ist sie bei der Migräne auch so groß?

Ja, sie ist viel größer als jeder epileptische Anfall – sowohl bei der Migräneaura als auch kurz vor dem Tod! Bei Ersterer hinterlässt sie aber fast nie Folgeschäden.

Dem sterbenden Gehirn geht die Energie aus, so dass die Membranpumpen das Spannungsgefälle nicht mehr aufrechterhalten und die Spreading Depolarization entsteht. Aber wieso tritt das bei Migräne auf?

Wie schon erwähnt, passiert beim Schlaganfall – wenn ein Blutgefäß verstopft – das Gleiche wie beim Sterben, nur lokal. Das liegt am Energiemangel. Ein Teil der Migräneauren könnte die gleiche Ursache haben: Ein kleines Blutgerinnsel verschließt ein Gefäß und löst die Welle aus. Es ist aber so winzig, dass es sich wie- der von alleine auflöst und daher keinen Schaden anrichtet.

Ein persistierendes Foramen ovale (PFO), also ein kleines Loch zwischen den beiden Herz­vorhöfen, geht bei Erwachsenen häufiger mit Schlaganfällen einher. Nun deuten Studien darauf hin, dass auch Migräne mit Aura bei Menschen mit PFO öfter auftritt. Das würde Ihre Theorie zur Ursache stützen.

Ja, das stimmt. Durch das Loch entsteht eine Art Kurzschluss: Sauerstoffarmes, venöses Blut fließt statt in die Lunge direkt zur anderen Seite des Herzens und gelangt mitsamt etwaigen Gerinnseln von dort ins Gehirn. Manchmal können wir sogar ganz kleine Schlaganfälle nach einer Migräneaura feststellen. Erst kürzlich hatten wir so einen Fall: Ein Kollege von mir war sich sicher, dass es sich bei den Symptomen eines Patienten um eine Migräneaura handeln musste. Vorsichtshalber machten wir ein MRT und sahen drei Pünktchen im Gehirn, also drei winzige Schlaganfälle. Die einzige Ursache, die wir fanden, war ein offenes Foramen ovale.

Könnte man Migräne mit Aura also behandeln, indem man das Loch im Herz verschließt?

Das hat man tatsächlich versucht. Aber es funktioniert offenbar nicht bei allen Betroffenen, denn es gibt noch viele andere Auslöser für die Welle, die größtenteils noch nicht verstanden sind. Zum Beispiel gehen bestimmte angeborene Störungen im Nervenzell- oder Astrozytenstoffwechsel mit dieser Migräneform einher, was mit Gefäßproblemen nichts zu tun hat. Der Prozess der Spreading Depolarization kann übrigens sogar ganz ohne typischen Blutkreislauf auftreten: Bei Grashüpfern und Kakerlaken etwa. Er ist stammesgeschichtlich sehr alt.

Manche glauben, die Entladungswelle beim Sterben könnte das physiologische Pendant zu den visuellen Erscheinungen beim Nahtoderleben sein. Haben wir alle vor dem Tod eine große Migräneaura?

Ich wäre da vorsichtig. Ein Kollege von mir an der Universität Kopenhagen hat mittels internetbasierter Umfragen untersucht, ob Menschen mit Migräneauren eher zu Nahtoderfahrungen neigen. Demnach gibt es tatsächlich eine Assoziation. Allerdings sind das lediglich vage Hinweise. Meine Gruppe von der Charité führt im Moment gemeinsam mit dem Kopenhagener Team eine weitere Studie zum Thema durch, diesmal an Patienten der Kopfschmerz-Ambulanzen. Leider liegen die Ergebnisse noch nicht vor. Was aber vielleicht ebenfalls hilft, die Natur von Nahtoderlebnissen aufzuklären, sind bestimmte Drogen.

Warum das?

Es gibt Substanzen, die genau solche Erfahrungen auslösen. Die beiden wichtigsten sind Ketamin und Dimethyltryptamin (kurz: DMT). Das Interessante daran ist, dass sie die Depolarisationswellen hemmen. Möglicherweise setzt der Körper in Notsituationen ähnliche Stoffe frei, um die Spreading Depolarization zu verhindern oder hinauszuzögern. Die Nahtoderlebnisse könnten auf die Wirkung der »inneren Drogen« zurückgehen und nicht auf die Welle selbst. Erst das helle Licht wäre ein Hinweis darauf, dass bereits Teile des Gehirns von der Welle betroffen sind. Aber das ist natürlich reine Spekulation.