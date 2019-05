Botanik: 10 eindrucksvolle Bäume aus aller Welt

Laden... © John Dransfield, Royal Botanic Gardens, Kew (Ausschnitt) Tahina spectabilis – einer der seltensten Bäume der Erde

Das Zeitalter der Entdeckungen ist nicht vorbei, und manchmal kommt einem dabei der Zufall zu Hilfe: So hat ein französischer Cashewnuss-Farmer 2007 auf Madagaskar eine außergewöhnliche und für die Wissenschaft völlig neue Palmengattung entdeckt. Das Erstexemplar der Tahina spectabilis genannten Art soll sogar so groß gewesen sein, dass es in Google Earth zu sehen war. Das Gewächs wird auch als Suizidpalme bezeichnet, da es nur einmal im Leben blüht und dann abstirbt. Laut den beschreibenden Biologen um John Dransfield vom Königlichen Botanischen Garten im englischen Kew gehört die Art zu den seltensten Baumarten der Erde: Sie existiert in einem winzigen Gebiet der Insel, und bislang kennt man nur etwa 90 Exemplare. Noch rarer ist die Baumspezies Pennantia baylisiana aus Neuseeland: Von ihr soll es sogar bloß ein einziges Exemplar in freier Natur geben.

Laden... © USDA / Fishlake National Forest / J. Zapell (Ausschnitt) Pando – die Zitterpappel ist das größte Lebewesen der Erde

Das größte Lebewesen der Erde ist – tatsächlich ein Baum: Ein »Pando« genannter Zitterpappelwald (Populus tremuloides) im US-Bundesstaat Utah gilt einigen Biologen als das größte und schwerste Lebewesen, das derzeit auf der Erde bekannt ist. Der Wald ist im Prinzip ein einziges Individuum und dehnt sich auf 43 Hektar aus, besteht aus 47 000 genetisch identischen Bäumen und wiegt geschätzte 5,9 Millionen Kilogramm. Kein Blauwal, Dinosaurier oder Mammutbaum kann da mithalten. Wie lange dieses Lebewesen allerdings noch in dieser Größe existieren wird, ist ungewiss. Denn es geht ihm schlecht: Seit Jahren kommen laut einer Studie kaum neue Schösslinge des Baums empor, weil sie von Maultierhirschen und anderen Pflanzenfressern gefuttert werden. Auch Dürre und schlechtes Feuermanagement, bei dem leichte Oberflächenfeuer unterdrückt wurden, hätten zum schleichenden Verfall des Bestands beigetragen. Zitterpappeln besitzen ein ausgedehntes Wurzelgeflecht, aus dem in gewissem Abstand immer wieder neue Schösslinge des Mutterbaums wachsen.

Laden... © Pavliha / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Sequoia, zum Ersten – die dickste Rinde aller Bäume

Eine dicke Rinde muss nicht zwangsläufig den größten oder höchsten Bäumen gehören. Man denke nur an die Korkeichen (Quercus suber) des Mittelmeerraums, deren Rinde in regelmäßigen Abständen für Korkböden oder Weinkorken geschält wird: Die Bäume werden nur 10 bis 20 Meter hoch, doch ihre charakteristische Borke erreicht immerhin eine Mächtigkeit von bis zu 10 Zentimetern. Verglichen mit der vom Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) ist sie allerdings schmächtig. Diese kann es auf mehr als 75 Zentimeter bringen, wie bereits bei einem Exemplar gemessen wurde. Dicke Rinden sind vor allem für Bäume in Feuerökosystemen charakteristisch – etwa im Mittelmeerraum oder in großen Teilen Kaliforniens. Die dicke Borke schützt die dahinter verlaufenden Versorgungskanäle der Gewächse vor Schäden. Leichte Oberflächenfeuer können den Pflanzen dann nichts anhaben. Im Gegenteil sorgen diese Brände dafür, dass Nährstoffe neu aufgeschlossen werden und lästige Konkurrenz der eigenen Schösslinge zu Grunde geht.

Laden... © miroslav1 / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Sequoia, zum Zweiten – »General Sherman« hat das größte Holzvolumen

Riesenmammutbäume sind weder die ältesten noch die höchsten Bäume, dafür erreichen sie nach bisherigem Wissensstand das größte Holzvolumen: Ein als General Sherman bezeichnetes Exemplar hat ein Volumen von fast 1500 Kubikmetern – und damit mehr als jeder andere bekannte Baum. Bei einem geschätzten Alter von 1900 bis 2500 Jahren ist es knapp 84 Meter hoch, in Brusthöhe hat sein Stamm einen Durchmesser von 8,25 Metern. Womöglich ist »General Sherman« nur ein Relikt einer noch glorreicheren Vergangenheit. Denn wie viele andere Baumriesen fielen auch zahlreiche Riesenmammutbäume Axt und Säge zum Opfer: Große Teile des Bestands wurden im 19. Jahrhundert bei der Eroberung des US-amerikanischen Westens abgeholzt – darunter ein Exemplar namens »Vater des Waldes«, das sogar 135 Meter hoch und 12 Meter dick gewesen sein soll. Solchen historischen Angaben sollte man jedoch nicht immer trauen. Heute gibt es Riesenmammutbäume nur noch in rund 70 Hainen in der kalifornischen Sierra Nevada mit einer Gesamtfläche von rund 14 000 Hektar. Sie stehen größtenteils unter Schutz.

Laden... © Bartfett / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Küstenmammutbaum – »Hyperion« ist der höchste von allen

115,55 Meter – so hoch ist »Hyperion«, der höchste bekannte Baum der Erde. Dieser Küstenmammutbaum (Sequoia sempervirens) wächst ebenfalls in Kalifornien, allerdings in den Redwood-Wäldern direkt an der Pazifikküste. Er wurde erst im Jahr 2006 durch die beiden Naturkundler Chris Atkins und Michael Taylor entdeckt und vermessen. »Hyperion« übertrifft seinen Vorgänger »Stratosphere Giant 0171« nochmals um knapp zwei Meter. Ihr genauer Standort wird geheim gehalten: Da Küstenmammutbäume flach wurzeln, will die Verwaltung des Redwood-Nationalparks verhindern, dass Besuchermassen den Boden festtrampeln und damit den Wasser- und Nährstoffkreislauf der Giganten (zer)stören. Wie bei so vielen anderen Baumgiganten konnte der Mensch auch bei Sequoia sempervirens nicht anders, als die Säge anzusetzen – für Holzhäuser, Eisenbahnschwellen oder Stützbalken in Minen. Mehr als 90 Prozent der Redwood-Wälder sind deshalb verschwunden, nur drei Prozent gelten noch als Urwald und werden streng geschützt. Botaniker haben kalkuliert, dass Bäume maximal 135 bis 140 Meter hoch werden können. Nur bis zu dieser Höhe sei die Wasserversorgung gewährleistet, ohne dass es zu Luftembolien in den Gefäßen, den Tracheiden, kommt.