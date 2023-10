Schlichting!: Lichtspiele auf der Rollladen-Rückseite

Wenn man einen normalen Kunststoffrollladen nur so weit herunterlässt, dass die Schlitze in den Lamellen offen bleiben, bietet sich einem manchmal eine rätselhafte Ansicht. Der Eindruck, wie man ihn vom teilverdunkelten Zimmer aus gewinnt, ist ein auf den ersten Blick völlig ungeordnetes Über- und Nebeneinander von Lichtstreifen. Die Details des Geschehens lassen sich aber entschlüsseln. Dabei ist hier von Vorteil, wenn die Fenster nicht gut geputzt sind – dadurch wird die Richtung des einfallenden Sonnenlichts sichtbar.

Es fällt von schräg links oben durch die Schlitze auf die Scheibe und wird von dort auf die Rückseite der Lamellen reflektiert. Davon zeugen je zwei parallele, übereinander angeordnete Reihen von weiß-beigen rechteckigen Streifen. Von diesen überlagern sich jeweils zwei leicht gegeneinander verschoben.

Wenn man nur eine Reihe mit einem einfachen Rechteck zu sehen bekäme, wäre die Erklärung für deren Zustandekommen schnell bei der Hand: Das einfallende Sonnenlicht bildet die Streifen durch spiegelnde Reflexionen in der Fensterscheibe auf die Lamelle ab. Von dort gelangt das Licht dann durch diffuse Reflexion ins Auge beziehungsweise in die Kamera. Diffus heißt, dass das Licht in alle Richtungen ausgestrahlt wird.