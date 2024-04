Schlichting!: Wie verdrillte Fäden zusammenhalten

Vor Jahren besuchte ich auf einem Handwerkermarkt den Stand eines Seilmachers. Mich beeindruckte, wie es möglich war, starkes Tauwerk aus losen, vergleichsweise kurzen Bändern herzustellen, indem diese einfach miteinander verdrillt werden. Ich kaufte mir ein Exemplar, das ich dort eigenhändig herstellen durfte. Später erinnerte ich mich daran, als ich in einem kleinen Fischereihafen das Anlegemanöver eines Kutters beobachtete: Ein einzelner Mensch bremste das Schiff, indem er an einer dicken Leine zog, deren anderes Ende er zuvor mit einer Schlaufe über einen Poller am Kai geworfen hatte; anschließend fixierte er den Kutter mit wenigen Schlingen auf der Seite des Boots. Hier war offenbar wieder die Reibung entscheidend, und ich erkannte, dass beide Phänomene – die Herstellung und die Verwendung des Seils – eng miteinander zusammenhängen.

Die Rundung eines Pollers lenkt die Zugkraft auf das Seil so um, dass es seitlich dagegengedrückt wird. Dabei entfaltet sich Reibungskraft, und sie ist umso stärker, je größer der Winkel der Umschlingung ist. Genauer gesagt wächst die Kraft exponentiell mit dem Winkel und damit mit der Windungszahl. Geht man beispielsweise von einem Reibungskoeffizienten von 0,8 aus, so könnte man bei einer Windungszahl von 3 einer etwa 3 Millionen Mal so großen Kraft standhalten. Durch Verdrehung kann es also zu enormen Reibungskräften kommen.

Diese exponentielle Steigerung spielt auch bei der Arbeit des Seilers die zentrale Rolle. Werden zwei miteinander verdrillte Bänder in die Länge gezogen, so drücken sie gegeneinander. Das intensiviert die Reibung zwischen ihnen enorm. Sofern diese Kraft größer wird als die beim Ziehen ausgeübte, verknüpft das die beiden Fäden so stark, dass sie trotz allen Zerrens nicht voneinander getrennt werden. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Bänder nicht nur einmal, sondern vielfach umeinandergeschlungen sind. Dann kommt die Reibungsverstärkung an mehreren Stellen und über größere Strecken zur Wirkung.