Rätselhafte Radioaktivität: Wie Atomwissenschaftler die mysteriöse Explosion in Russland enträtseln

Wir kennen kaum Details über die Forschung der am »Allrussischen Wissenschaftlichen Forschungsinstitut für Experimentalphysik« in Sarov angestellten Wissenschaftler. Viushin war bis mindestens 2016 Mitglied der ALICE-Kooperation am CERN, dem europäischen Labor für Teilchenphysik in der Nähe von Genf.

Was verraten uns die Isotope?

Die nachgewiesenen Isotope von Barium, Strontium und Lanthan würden bei der Kettenreaktion eines Kernreaktors entstehen, der zur Energiegewinnung Uranatome spaltet. Solche Isotope könnten demnach freigesetzt werden, wenn ein Reaktorkern explodiert, erklärt Claire Corkhill, Atomwissenschaftlerin an der University of Sheffield, Großbritannien.

Der Schaden, den eine Explosion am Reaktorkern verursachen dürfte, hätte wahrscheinlich auch zur Freisetzung von radioaktivem Jod und Zäsium geführt, ergänzt Atomwissenschaftler Marco Kaltofen vom Worcester Polytechnic Institute und der Umweltanalysefirma Boston Chemical Data Corp, beide im US-Bundesstaat Massachusetts. Tatsächlich ist in einem unbestätigten Bericht der Moskauer »Times« vom 16. August die Rede von Zäsium-137-Spuren, die Ärzte vor Ort in ihrem Muskelgewebe hatten. Die norwegische Atombehörde entdeckte nach der Explosion zudem in Svanhovd – fast 700 Kilometer entfernt – einen unerklärlichen Anstieg des radioaktiven Jod-131. Es ist allerdings nicht auszuschließen, so Corkhill, dass dieses Isotop aus einer anderen Quelle stammt: Jod-131 kann auch bei der Herstellung von Radionukliden für medizinische Zwecke in kleinen Mengen freigesetzt werden.

Boris Schuikow vom Institut für Kernforschung der Russischen Akademie der Wissenschaften in Moskau hat eine andere Erklärung. Seinen Berechnungen zufolge hat die Explosion womöglich nur die Hülle des Reaktors beschädigt statt den Kern selbst und dabei bestimmte radioaktive Edelgase freigesetzt, die als Nebenspaltprodukte anfallen. Diese wären dann, noch bevor sie den Detektor in Sewerodvinsk erreicht hätten, in der Atmosphäre zerfallen – wobei sie exakt das beobachtete Gemisch von Isotopen erzeugen würden. Allerdings, warnt Kaltofen: Die Indizien legen nahe, dass doch der Reaktorkern selbst beschädigt wurde.

Hat Russland also eine atombetriebene Rakete getestet?

Einige Experten glauben das. Es sei ein plausibles Anwendungsszenario, die enorme Energiemenge aus der Kernspaltung für den Antrieb einer Rakete zu nutzen, meint Corkhill. Zwar ist über die Rakete »Burewestnik« wenig bekannt, Experten spekulieren aber, dass sie ein flüssiges Treibmittel für den Start verwenden könnte, um dann einen kompakten Kernreaktor zu zünden. Dieser heizt im Flug einen nach hinten gerichteten Jetstrahl für den Antrieb – und dies möglicherweise über Tage.

Satellitenbilder von Nenoksa, die Stunden vor und nach der Explosion aufgenommen wurden, deuten ebenfalls stark auf einen Raketentest hin, sagt Anne Pellegrino, Forscherin am James Martin Center for Nonproliferation Studies in Monterey, Kalifornien. Die Bilder zeigen eine typische schwimmende Start-Infrastruktur in Nenoksa: Sie findet sich auch bei einer anderen Anlage, an der bekanntermaßen nuklearbetriebene Raketen getestet werden. »Die Existenz dieses Schiffs vor der Küste ist ein deutlicher Indikator«, so die Expertin.