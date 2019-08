Raketenprojekt »Skyfall«: Was hinter der russischen Nuklearexplosion stecken könnte

Mindestens fünf Menschen sind tot, so viel ist klar. Erhöhte Mengen an Radioaktivität wurden freigesetzt, auch das haben die russischen Behörden mittlerweile bestätigt. Davon abgesehen hüllt sich der Kreml in Schweigen, was genau am 8. August auf einem militärischen Versuchsgelände in der russischen Arktis passiert ist.

Kurz nach 9 Uhr Ortszeit registrierten Messgeräte der Organisation zur Überwachung des Stopps von Atomwaffentests dort eine verräterische Erschütterung. Seitdem gehen Russlands Behörden nur scheibchenweise, oft mit widersprüchlichen Aussagen an die Öffentlichkeit – was die Gerüchteküche nur noch anheizt.

Wurde, so die offizielle Version, bei einem Triebwerkstest eine ungefährliche Atombatterie beschädigt? Oder hat Russland seine neueste Vernichtungswaffe, einen atomaren Marschflugkörper mit Nuklearantrieb, abgefeuert? Und ist solch eine Wunderwaffe technisch überhaupt möglich?

Nukleares Wettrüsten

Die ernüchternde Antwort: Möglich ist viel – insbesondere in Zeiten eines neuen nuklearen Wettrüstens zwischen den Supermächten. Und mit diesen Möglichkeiten wird von den Machthabern auf beiden Seiten auch gerne gespielt. Nicht zuletzt von Donald Trump: In Russland sei »Skyfall« explodiert, twitterte der US-Präsident wenige Tage nach dem Unglück. Dabei blieb – wie so oft bei Trump – allerdings unklar, ob er sich auf Geheimdienstinformationen bezog, gerade Fox News geschaut oder sonst wo ein Gerücht aufgeschnappt hatte.