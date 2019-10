Studien des Neurowissenschaftlers Jan Born vom Universitätsklinikum Tübingen haben gezeigt, dass die Kortisolausschüttung besonders in der Stunde vor dem Aufwachen rasant ansteigt. In einem Schlafexperiment teilte man den Probanden mit, dass sie am kommenden Morgen um Punkt sechs Uhr geweckt werden würden. Am Tag darauf, so die Versuchsleiter, dürften sie dann bis um neun liegen bleiben. In Wahrheit wurden sie aber erneut um die gleiche Uhrzeit aus dem Schlaf gerissen.

In der ersten Nacht, für die das Wecken um sechs Uhr angekündigt war, stieg der Kortisolspiegel pünktlich eine Stunde vor der Zeit sprunghaft an. Waren die Versuchspersonen jedoch nicht darauf vorbereitet, blieb der Hormonschub aus. Kortisol wird also nicht nur von der inneren Uhr gesteuert, sondern auch unbewusst, wenn wir etwa wissen, »Morgen muss ich um halb fünf raus« – ein durchaus praktischer Mechanismus, falls der Wecker mal versagt.