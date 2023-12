Die fabelhafte Welt der Mathematik: Sieben berühmte Rechenfehler der Geschichte

Nach der erfolgreichen Notlandung fuhren Mechaniker vom nächstgelegenen, größeren Flughafen Winnipeg nach Gimli los – doch auch sie hatten ein Treibstoffproblem: Sie blieben wegen eines leeren Tanks auf der Strecke liegen und mussten von einem anderen Fahrzeug abgeholt werden.

Wie konnte die kanadische Maschine in eine solche Notsituation geraten? Auch in diesem Fall war ein Rechenfehler die Ursache. Der Flugzeugtyp gehörte zu den ersten in der kanadischen Flotte mit einer Anzeige der Treibstoffmenge in Kilogramm statt in Pfund. Das wussten die Piloten zwar; trotzdem verrechneten sie sich, als sie aus dem Volumen der erforderlichen Treibstoffmenge auf die Masse schlossen. Im Tank befanden sich etwa 13 000 Liter Kerosin, was einem Gewicht von zirka 20 000 Pfund entspricht. Diese Zahl gaben die Piloten in den Bordcomputer ein, der den Wert jedoch als Kilogramm-Angabe auffasste. Tatsächlich befanden sich im Tank weniger als zehn Tonnen Treibstoff – also weniger als die Hälfte dessen, mit dem der Bordcomputer rechnete.

Ein Lot Mammutbäume

Falls Sie häufiger in Baden-Württemberg unterwegs sind, sind Ihnen vielleicht die vielen großen Mammutbäume aufgefallen. Man findet sie in Weinheim, Winnenden und vor allem in Stuttgart. Die Geschichte, wie diese Bäume ihren Weg von Übersee nach Baden-Württemberg geschafft haben – und vor allem, warum es so viele waren –, hat ebenfalls mit einem Rechenfehler zu tun.

Im 19. Jahrhundert lauschte der naturverbundene König Wilhelm I. von Württemberg begeistert den Berichten über die gigantischen Bäume von Reisenden, die aus Amerika zurückkehrten. Er beschloss daher kurz vor seinem Tod, Mammutbaumsamen zu kaufen, um diese in seiner Region pflanzen zu lassen. Offenbar beauftragte er einen Händler, »ein Lot« Samen mitzubringen. Ein Lot war damals eine gängige Gewichtseinheit, die rund 15 Gramm entspricht. Die englischsprachigen Amerikaner verstanden aber der Legende nach »a lot« – zu Deutsch: sehr viel. Und so schickten sie ein Pfund Mammutbaum-Samen nach Württemberg, was ungefähr 100 000 einzelnen Samen entspricht.

Ein Hofgärtner zog im Jahr 1864 aus den Samen mehrere tausend Pflanzen groß, die im ganzen Land verteilt wurden. Aber im kalten Winter des Jahres 1879 herrschten teilweise Temperaturen von minus 35 Grad Celsius und viele der Bäume starben. Manche überstanden jedoch glücklicherweise den eisigen Winter: Heute kann man in Baden-Württemberg noch zirka 300 Mammutbäume aus dieser Saat bewundern.

Kolumbus verfehlt fast sein Ziel

Nicht nur die vielen süddeutschen Mammutbäume, auch die Entdeckung Amerikas ist einem Rechenfehler zu verdanken. Christoph Kolumbus hatte im 15. Jahrhundert eigentlich eine Reise zum heutigen Indien geplant. Dass die Erde eine Kugel ist, wusste er bereits. Doch er unterschätzte ihre Größe. Um den Umfang des Planeten zu berechnen, stützte sich der Seefahrer auf die Arbeiten des persischen Astronomen Abu al Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Kathir al-Farghani.