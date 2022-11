Die fabelhafte Welt der Mathematik: Es gibt nur fünf perfekte Körper

© Spektrum der Wissenschaft / Manon Bischoff (Ausschnitt) Flachdrücken eines Würfels

Das Objekt ist nun zweidimensional, so wie wir es wollten. Damit hat man einen Graph geschaffen, ein Netzwerk aus Ecken und Kanten. Der Graph besitzt aber eine Fläche weniger als der ursprüngliche Würfel, da wir sie anfangs entfernt haben. Die Anzahl der Ecken und Kanten ist gleich geblieben, daher muss die Eulersche Polyederformel für den Graphen nun lauten: V − E + F = 1. Unser Würfelbeispiel hat nun 8 Ecken, 12 Kanten und 5 Flächen, also 8 − 12 + 5 = 1. Um zu zeigen, dass alle flachgedrückten Polyeder die Formel V − E + F = 1 erfüllen, werden wir verschiedene Änderungen vornehmen, welche die Gleichung nicht beeinflussen.

Der erste Schritt besteht darin, alle Flächen des Graphen in Dreiecke zu unterteilen. Das heißt, man fügt einer Fläche so lange Kanten hinzu, bis sie nur noch aus Dreiecken besteht. In unserem Würfelfall ist das recht einfach, man muss jede Fläche halbieren. Komplizierte Flächen muss man aber unter Umständen mehrmals teilen. Durch das Hinzufügen einer Kante erhöht sich E um 1, ebenso die Anzahl der Flächen F. Die Anzahl der Ecken bleibt dadurch aber unverändert. In der Formel ergibt sich also: V − (E+1) + (F+1) = V − E + F. Das Unterteilen in Dreiecke ändert also nichts an der Eulerschen Polyederformel. In unserem Beispiel haben wir nach der Transformation 8 Ecken, 17 Kanten und 10 Flächen, also 8 − 17 + 10 = 1.

© Spektrum der Wissenschaft / Manon Bischoff (Ausschnitt) Dreiecke einfügen

Dieser Schritt hat nicht wirklich wie eine Vereinfachung gewirkt. Aber die nächsten zwei Schritte werden die Graphen erheblich simpler gestalten. Denn nun fängt man an, alle Flächen, die genau eine äußere Kante haben, samt äußerer Kante zu entfernen. Damit verschwinden nacheinander alle rot markierten Begrenzungen unseres Graphs – und mit ihnen vier Flächen. Bei jeder Eliminierung bleibt die Anzahl der Ecken gleich, lediglich die Anzahl der Kanten und der Flächen reduziert sich jeweils um 1. Damit folgt: V − (E−1) + (F−1) = V − E + F, das Ergebnis der Eulerschen Polyederformel bleibt also unverändert. Und tatsächlich: Nach der Transformation in unserem Beispiel gibt es 8 Ecken, 13 Kanten und 6 Flächen: 8 − 13 + 6 = 1.

© Spektrum der Wissenschaft / Manon Bischoff (Ausschnitt) Entfernen der äußeren Kanten

Nun folgt noch eine letzte Umgestaltung, welche die Eulersche Polyederformel unberührt lässt: Falls es Flächen gibt, die zwei äußere Kanten besitzen, dann entfernt man sie samt der äußeren Kanten und deren gemeinsamer Ecke. Das heißt, man entfernt alle »Zacken«. Dadurch reduziert sich die Anzahl der Ecken jedes Mal um 1, die der Kanten um 2 und die der Flächen um 1: (V−1) − (E−2) + (F−1) = V − E + F. Damit hat auch diese Veränderung keinen Einfluss auf das Ergebnis der Eulerschen Polyederformel. Man wiederholt diese Transformation so lange, bis von dem ganzen Graphen nur noch ein Dreieck übrig bleibt.